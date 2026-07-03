به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کریمی اظهارکرد: با توجه به دریافت خبری مبنی بر بروز تخلفاتی در یک باشگاه ورزشی در شهر یزد ماموران پلیس اماکن به بررسی موضوع پرداختند.



رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد افزود: ماموران پلیس و نماینده اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد پس از هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، از این باشگاه ورزشی بازدید کردند.



رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: باشگاه مهروموم و متصدی آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.