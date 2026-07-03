منابع محلی در نوار غزه، از دو حمله جداگانه رژیم صهیونیستی به مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه خبر دادند که به زخمی شدن دست‌کم ۶ غیرنظامی و شهادت یک جوان فلسطینی انجامید.

۷ شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه

۷ شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، نخستین حمله با پهپاد، تعدادی از شهروندان غیرنظامی را در اردوگاه النصیرات (واقع در مرکز غزه) هدف قرار داد که در پی آن شماری زخمی شدند.

ساعاتی بعد، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با شلیک یک موشک، یک دستگاه موتورسیکلت را در نزدیکی مسجد «معاذ بن جبل» در همان اردوگاه النصیرات هدف قرار دادند. این حمله منجر به زخمی شدن ۶ تن شد که حال یکی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.

در تحولی دیگر در جنوب نوار غزه، «یاسر فرید عبد صبح»، جوان فلسطینی که ۲۲ روز پیش در جریان حمله رژیم صهیونیستی به نزدیکی محل پست پلیس در غرب شهر خان‌یونس به شدت مجروح شده بود، امروز پنجشنبه بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز (پنجشنبه) با به‌روزرسانی آمار شهدا و قربانیان جنگ علیه غزه، اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته پیکر‌های ۴ شهید و ۱۲ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، همچنین از زمان برقراری آتش‌بس (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) تاکنون، ۱۰۵۹ شهید شناسایی و ۳۴۲۹ زخمی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

بر اساس آمار تجمیعی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، کل شهدای غزه به ۷۳،۰۷۴ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳،۵۳۷ تن رسیده است.

وزارت بهداشت تأکید کرد که هنوز شمار زیادی از قربانیان زیر آوار و در معابر باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و دفاع مدنی به دلیل کمبود امکانات و خطرات میدانی، به آن‌ها دسترسی ندارند

جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه غزه، میلیون‌ها فلسطینی را هم با بحرانی بی‌سابقه انسانی روبه‌رو کرده است. معاون وزیر توسعه اجتماعی غزه اعلام کرد بیش از ۸۰ درصد ساکنان این باریکه خانه‌های خود را از دست داده‌اند و بیش از ۷۵ هزار کودک یتیم شده‌اند.

به گفته او، بیش از ۶۸ هزار نفر نیز تنها بازمانده خانواده‌های خود هستند. این مقام فلسطینی همچنین گفت حدود نیمی از جمعیت غزه در مراکز اسکان آوارگان زندگی می‌کنند و نیم دیگر نیز در خانه‌های ویران یا ناایمن، بدون حداقل امکانات و امنیت، روزگار می‌گذرانند