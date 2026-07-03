

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا زاکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به شرح کارهای گسترده شهرداری تهران برای خدمت‌رسانی در آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید امت اسلامی پرداخت.

سوال: در آستانه مراسم وداع تاریخی و تشییع باشکوه با رهبر شهیدمان هستیم و تهران به عنوان یکی از استان‌هایی که برای بدرقه رهبر شهید در نظر گرفته شده آمادگی‌ها و تمهیداتی را برای این ایام فراهم کرده است. امشب می‌خواهیم با حضور شهردار پایتخت آقای دکتر زاکانی به مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌ها تمهیدات و موضوعات در نظر گرفته شده برای ایام پیش رو بپردازیم. آقای زاکانی ابتدا از روز‌های آغاز کنیم که علت و سبب ایام پیش رو است جنگ‌هایی که پشت سر گذاشتیم، دشمنی‌هایی که با کشورمان شد، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کودتای دی ماه که همچنان در آن هستیم و کشور ما را داغدار و سوگوار کرد و البته همه با یک صلابت در مقابل دشمن ایستادیم و ایستادگی خواهیم کرد، می‌خواهیم راجع به اهداف پیدا و پنهان این دشمنی‌ها، جنگ‌هایی که شد، اقدامات و دشمنی‌های دشمن از محضرتان بپرسیم.

زاکانی: موضوع ما و آمریکا یک موضوع حیثیتی و اساسی است به این معنا که بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا اقتضائاتی را برای جهان تنظیم کرده که بتواند مبتنی بر آن اقتضائات سروری و سالاری جهان را داشته باشد و نظم حاکمی را بر جهان تحمیل کرد، ابزارهایش هم مهیا شد انقلاب اسلامی آمده این نظم را به چالش کشیده و این برده‌داری نوین را نفی کرده است لذا دشمن خونی ما است، چون تنها مجموعه‌ای که جرات و جسارت داشته و این کار را کرده و موفق شده ایران اسلامی است، ۴۷ سال تلاش کرده که به طرق مختلف این نظام را به زیر بکشد و بتواند هم از مواهبی که قبل از انقلاب در ایران در سیطره‌اش بوده بهره بگیرد و هم بزرگترین مانع خودش را برای آن یکپارچه سازی و بلعیدن جهان از سر راه خودش بردارد و در این ۴۷ سال انواع و اقسام جنایت‌ها را هم به ظاهر و علنی یا نه در باطن با تحریک دیگران انجام داده مثلاً مثل جنگ تحمیلی ۸ ساله اول که به هر حال آمریکا پشتش بود صدام مترسکی بود، اما ما به ازای این شرایط وقتی یک جایی معلوم شد که او نمی‌تواند از عهده بر بیاید خودش آمد با ناو وینسنس هواپیمای ایرباس ما را زد و آن جنایت را در همین تیر ماه، اما در پایان جنگ ایجاد کرد و تهدیدات‌های مختلفی را هم داشت او سناریویی داشته و در این سناریوی خودش تلاش می‌کرده که اولاً بی‌اعتبارسازی کند نظام اسلامی را و اتهامات مختلف به او بزند برای اینکه مشروعیت پیدا کند برای مداخله و زدن نظام و نکته دوم این بود که او در طراحی که از سال گذشته کرد ویژگی‌های در هم تنیده‌ای را دنبال می‌کرد که ما به ازای این ویژگی‌ها در درون جامعه ما عدم تعلق به ایران اسلامی و نظام اسلامی شکل بگیرد و با فشار‌های اقتصادی که ایجاد می‌کند یک تنش، شورش و آشوب را دنبال کند، شورش از داخل را به آشوب و ترور رهنمون کند و از خارج هم یک سری عروسک‌های اجاره‌ای تروریسم اجاره‌ای را گرفته در برخی از کشور‌های همسایه مستقر کرده بود و دائماً آنها را مسلح کرده بود برای اینکه بتوانند تعرض سرزمینی کنند و خودش هم بتواند با آن سیطره‌ای که در دنیا دارد و با آن شرایطی که اعمال می‌کند بمباران‌ها و جنایت‌هایی را که می‌کند عملاً اتفاقی را رقم بزند که ما به ازای آن نظام اسلامی را به زیر بکشد و ایران اسلامی را تصاحب و تجزیه کند.

سال گذشته در خرداد ماه عملیاتی را در جنگ ۱۲ روزه شروع کرد، اما نتوانست شورشی را با خودش در داخل همراه کند و نتوانست از پیرامون سرزمینی تعرضی را به کشور ما داشته باشد لذا بعد از آن خیلی معترض بودند که می‌گفتند به برخی از گروهک‌های غیر قانونی پول دادیم، اما عرضه نداشتند و فرصتمان را، در کودتای دی ماه برعکس شورش را ایجاد کرد و زمینه ترور را فراهم کرد خودش را نتوانست به موقع برساند به آن شورش و به آن پیوند بزند و باز منجر شد به اینکه کسانی که سرخورده از عدم پیوند آمریکا با خودشان بودند او را متهم کنند که ما را به میدان فرستادی و نیامدی، در جنگ رمضان در اسفند ماه اتفاقی که افتاد این بود که او حمله را آغاز کرد جنایت بزرگ شهادت رهبری را رقم زد و مسایل جنایت‌ها را انتظار داشت وقتی این اتفاق می‌افتد نابسامانی شکل بگیرد و آشوب و ترور را بتواند منضم کند به آن کاری که کرده است، اینجا ملت مبعوث شده کار را برعکس کردند آمدند به خیابان هم نقش رهبری را ایفا کردند و هم شرایط را به سمتی بردند که آنچه که او می‌خواست نه تنها نشد و برعکس شد و بعد هم گروهک‌ها و عناصری که داشتند باز با یک حرکت پیش دستانه ایران منکوب شدند و عملاً باز به این خواسته خودش نرسید، آن که به نظر می‌رسد که در یادداشتی هم آن را نوشتم منتشر کردم آنکه از فحوای کلام آنها برمی‌آید این است که خودشان را می‌خواهند مهیا کنند این چند ضلعی را با هم به میدان بیاورند یک جنگ ترکیبی یعنی آن چه که دائماً می‌خواستند و نتوانستند الان با تجربه سه هجمه‌ای که کردند بتوانند یک کار ترکیبی بکنند که به اعتقاد من ضرورت ایجاد یک آمادگی گسترده در کشور وجود دارد و این ضرورت بر پایه توانمندی ملت مبعوث شده با ایمان متکی بر اراده الهی در این صحنه شرایط را باید طوری تغییر بدهند که اساساً او جرات این کار را نکند.

سوال: چگونگی آن را می‌فرمایید. الان که اشاره می‌کنید یک جنگ ترکیبی یعنی چند جهت و چند مولفه قرار است با هم فعال بشود. به طبع آمادگی‌هایی لازم است، اطلاع‌رسانی‌های به موقع و همچنین بستر‌هایی که باید فراهم شود.

زاکانی: این علاقه آن‌ها است. اینکه عرض می‌کنم علاقه آن‌ها است و ما باید برای آن صحنه سخت خودمان را آماده کنیم برای آن صحنه سخت اگر بنا باشد خودمان را آماده کنیم حتماً نیاز به این داریم که یک تاب آوری جدی در جامعه داشته باشیم این تاب آوری معطوف به ایجاد زمینه تاب آوری عمومی مردم است از یک جهت و جهت دیگر ایجاد تاب آوری برای عناصر مدافع و عناصر نظامی و امنیتی و کسانی است که می‌خواهند از این کشور صیانت کنند این تاب آوری مربوط به مسئولین است، بیشترین جزء آن مربوط به مردم است، اما به مسئولان هم می‌کشد به این علت که مسئولین خودشان بتوانند شرایط را به سمتی ببرند که در شرایط سخت بتوانند کشور را مدیریت کنند چیزی که امروز خلاء آن وجود دارد و کشور باید به سمتی برود که ما به ازای آن شرایط، شرایط سخت را هم بتواند تحمل کند هضم کند و هم بتواند پاسخ مناسب بدهد، در کنار این اصلاح نوع نگاه و رفع اختلال محاسباتی است خیلی از عناصر ما دچار اختلال محاسباتی هستند که دشمن علاقه دارد.

مسئولان در رأس این اختلال محاسباتی را به سمتی ببرند که در آن چارچوب جنگ شناختی نتوانند به موقع و درست تصمیم بگیرند و کشور را اداره کنند. حالا این سایه جنگ شناختی در ابعاد مختلف هم می‌تواند در کشور و برای عموم مردم هم رقم بزند و این چیزی باشد که نیاز به آگاهی دارد به اعتقاد من کشور باید خودش را مهیا کند و این احیای اساسی به این است که اولا سمت و سوی کار به سمتی باشد که جامعه نسبت به این خطر آگاه بشود بدون اینکه جامعه را دچار وحشت زدگی کند، نکته دوم توانمندی‌های خودمان را فهم کنیم و با جامعه به اشتراک بگذاریم برای اینکه جامعه مبتنی بر این توانمندی‌ها نقش ایفا کند و یک امید عمومی را در جامعه گسترش بدهیم چیزی که دشمن به دنبال یأس آفرینی است، نکته سوم اینکه ما خلا‌هایمان را فهم کنیم چه اشکالاتی داریم که دشمن از همان اشکالات می‌آید به ما ضربه می‌زند، کشورمان در حال جنگ است، اما شرایط جنگی ندارد به چه معنا، به این معنا که هنوز باز مسیری که ما داریم دنبال می‌کنیم مسیری است که منابع اداره کشورمان را از نفت به دست می‌آوریم و از مالیات نفتی که برای شرایطش ممکن است اختلال ایجاد کنند، مالیاتی که در این جنبه دوره‌ای که رشد اقتصادی تقریباً صفر الان در شرایط کشور است.

با آن ترتیبات غیر دقیق دریافت مالیات که از تولید می‌گیرند، از کسی که به یک نوعی از کارمند گرفته می‌شود، اما از کسی که فرار مالیاتی دارد بی دقتی می‌شود و دریافت نمی‌شود به این عدم ایجاد شرایطی که در دوره جنگ باید اتفاق بیفتد و رقم بخورد امروز بی‌عنایتی می‌شود در حالی که امروز ما در جامعه‌مان منابع بسیار بالایی داریم که می‌توانیم با مردم صادقانه صحبت کنیم آنها را شریک اداره کشور کنیم اتفاقاً سود خوبی هم به مردم برسد مثلاً اخیراً بین مسئولان کشور بحث بود از قبل هم ما می‌گفتیم حدود ۲۵ میلیارد دلار پول نقد دست مردم است چرا این باید دست مردم باشد، خارج از حوزه اقتصاد به یک نوعی این ظرفیت کشور یک جایی انباشت بشود و مورد استفاده قرار نگیرد و این اتفاقاً می‌تواند بیاید در کشور مشارکت کند و اتفاقاً به او سود دلاری هم بدهند، سود یورویی و سود ارزی هم بدهند، اما این بشود منشا یک اثری یا امروز بین ۱۵ هزار تا ۱۸ هزار همت نقدینگی جامعه است یعنی پول است که وقتی می‌رود در مسکن سیل ایجاد می‌کند مثل یک سیل است می‌رود در مسکن آسیب می‌زند، می‌رود در خودرو آسیب می‌زند، در طلا آسیب می‌زند، در ارز آسیب می‌زند چرا این نباید بیاید به شراکت گرفته شود برای اداره کشور استفاده شود و برای پروژه‌های ناتمام کشور مورد استفاده قرار بگیرد یا نه در سرمایه‌گذاری‌های مولد با درصد بالا در حقیقت مردم شریک شوند و سودش را هم مردم ببرند. عرضم این است که کشور باید یک شرایط جدیدی را به خودش بگیرد در این شرایط جدید امکان خودش را در درون خودش دریابد و به آن اتکا کند از همه فرصت‌های منطقه و جهانی هم استفاده کند، اما یادش نرود که در شرایط جنگ باید دستش را روی پای خودش بگذارد بلند شود و بعد با یک برنامه‌ریزی دقیق بتواند داشته‌های خودش را نقد کند و بعد هم فهم استیصال دشمن را داشته باشد و بتواند در مقام این استیصال با او مفاهمه کند.

سوال: همیشه تاکید می‌کنید که ما باید قدرت ملی خود را تقویت کنیم. مهم‌ترین رویکرد برای مقابله با آنچه که به عنوان دشمنی، خباثت، توطئه و هر آنچه که داریم، راجع به آن صحبت می‌کنیم در مقابل دشمنمان است، قدرت خود را در ابعاد مختلف و موضوعات مختلف تقویت کنیم. حالا که راجع به اقتصاد صحبت می‌کنیم، نیم نگاهی به موضوعات سیاسی داشتیم و البته بحث تاب آوری اجتماعی را مطرح کردید، از نگاه شما باید اقتصاد تقویت شود، موضوع انسجام اجتماعی مد نظر قرار بگیرد. ما برویم به سراغ توان نظامی و همت و انرژی خود را در آن حوزه سرمایه گذاری کنیم یا نه در عرصه مذاکره بپردازیم و متمرکز بشویم روی موضوع یا موضوعاتی.

زاکانی: ما همه این‌ها را باید با هم داشته باشیم یعنی این نیست که این را داشته باشیم، آن را نداشته باشیم کشوری که قوه نظامی مستحکم نداشته باشد، مورد طمع است، لذا امروز وقتی است که ما به شدت باید آن توانایی خودمان را بازتوانی کنیم برگردیم مسیر طی شده در مقابله با دو جنگ اخیر با دو قدرت اتمی را بررسی کنیم خلا‌هایمان را پوشش بدهیم، بتوانیم دست برتر را داشته باشیم و این توفیقی را که به لطف الهی و به همت رزمندگان اسلام رقم خورد، نیرو‌های های مسلح ما رقم خورد این را تشدید کنیم تا جایی که او دیگر جرات نکند سمت ما بیاید.

در حوزه انسجام ملی نقش دادن در مردم و مردم را به میدان آوردن و در این مسیر مبعوث شده که ظرفیت آن‌ها در جهت بالا بردن تاب آوری جامعه و ایجاد ظرفیت خدمت گذاری متقابل و ایجاد ظرفیت برای پیشرفت و آبادانی کشور از آن‌ها بهره برداری کردن امکانی است که این ظرفیت ته ندارد و مردم پایانی ندارند و این قدر این ظرفیت، ظرفیت بزرگی است یا در خصوص تقویت حوزه اقتصاد با مشارکت مردم یک مدل اقتصادی جدیدی بنیان کردند که همان جنبه مردمی سازی اقتصادست که در مردمی سازی اقتصاد، اقتصاد را مصون از اخلال کردن و ایجاد شرایطی که در آن شرایط هم پویاست و هم رو به رشدست و هم شرایطی را ایجاد می‌کند که خودش منجر به انسجام اجتماعی و مشارکت می‌شود و از طرفی مشارکت و انسجام اجتماعی پویایی اقتصاد را رقم می‌زند و در این مسیر برداشتن سنگ‌های بزرگی که در مسیر سلامت سازی اقتصادست، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی.

مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی که خلاء آن حس می‌شود، که این باید اتفاق بیافتد، این‌ها هیچ کدام جای همدیگر را نمی‌گیرد، یا نه، دولت در مسیر ایجاد تامین امکان برای تاب آوری جامعه در حوزه تامین کالا‌های اساسی و اطمینان برای این که مردم بدانند، هم اصل و هم ثبات وجود دارد، تلاطم بازار نیست، سوداگری در بازار اصل قرار نگیرد، بتواند جامعه به یک سمت قابل پیش بینی سیر بکند این‌ها همه کمک می‌کند که ما در درون کشور یک انسجام و استحکام داشته باشیم.

سوال: این‌ها قابل اولویت بندی است،که کدام مقدم بر دیگری باشد یا نه همه در یک خط باید همزمان دنبال شود؟

زاکانی: هر جزئی متعلق مجموعه است وقتی می‌گویید نیروی نظامی من چکار کند، می‌گوید نیروی نظامی من هم باید خودش را ترمیم کند و آماده کند برای مقابله جدی تا دشمن هوس حمله نکند، نیروی نظامی من، امنیتی من، انتظامی من، باید پیوستگی اطلاعاتی امنیتی و شرایط خاص داشته باشد، نیروی نظامی، امنیتی و انتظامی من باید شرایط به سمت و ما به ازای آن بتواند صحنه را مدیریت کند و حتی حرکت پیش دستانه داشته باشد، نیروی نظامی و امنیتی بتواند وحدت ساحات را برای خودش تنظیم کند، این قدرالسهم بخش نظامی من است، دولت باید ۵-۴ تا کار جدی دیگری انجام دهد، دولت باید دارایی‌های کشور را شناسایی کند و آن‌ها را در جهت خدمت و در جهت پیشرفت و آبادانی کشور بسیج بکند.

دولت باید برنامه داشته باشد، دولت باید بیاید اتکای خودش را به ملت بدهد و از ملت کمک بگیرد و آن‌ها شریک کار خودش بکند و یک لیستی دولت نسبت به دستگاه نظامی مسئول است که بتواند کمک کند که او خودش را بازسازی کند و نوسازی کند و بداند که هر کجایی که سرمایه گذاری می‌کند، از یک آفت و آسیب بزرگ تری کشور را مصون می‌دارد.دولت باید حق طلبی و مواجه با خونخواهی و طلب استیفای حقوق ملت را از آمریکا داشته باشد دولت باید با رایزنی‌های خودش و با دیپلماسی اساسی خودش بتواند شرایطی را ایجاد کند که آینده منطقه و آینده جهان را مبتنی بر یک ظرفیت سازی جدیدی که دراین ظرفیت فعلی هیمنه آمریکا شکسته جایگزین و بدیل آن را طراحی کند بله جزء جزءباید چیده شود، این‌ها هیچ کدام جای همدیگر را نمی‌گیرد، این‌ها همه یک منظومه در هم تنیده‌ای است که باید اتفاق بیافتد، تا بتواند آن مسیر اساسی رسیدن به قله افتخار فراهم کند.

سوال: ما هر شب تقریبا ۴ ماه است در خیابان‌های تهران، در خیابان‌های ایران، در هر نقطه کشورمان یک صحنه‌هایی می‌بینیم که بیش از گذشته افتخار می‌کنیم که ایرانی هستیم، همین الان در قاب شبکه خبر تصاویر استان‌های مختلف را داریم که پرچم به دست از روز نخست جنگ آمدند، خسته هم نشدند، برای خودشان آماده کردند برای هر زمانی که لازم است در مییدان‌ها و در خیابان‌ها بمانند، چقدر این اتحاد ملی و انسجام ایرانی مهم است و کمک می‌کند به رفع هم دشمنی‌ها دشمن و هم تهدید‌هایی که ما را انجام می‌دهد؟

زاکانی: حضور مردم یک عده را ناراحت کرده، یک عده ناراحت هستند که چرا مردم حاضرند، این عده کی هستند، این عده کسانی هستند که دانسته یا نادانسته مسیری را دنبال می‌کنند که ته آن به خواست آمریکا برسد برای این که آمریکا علاقه مندست که مردم بروند داخل خانه‌های شان تا یک عده دیگر را بیاورد در خیابان، تا بتواند ماجرای دی ماه را تکرار کند، این کف ماجراست، نکته دیگر این حضور مردم امکانی را ایجاد می‌کند که مسئولین به پشتوانه‌های آن‌ها فریاد بلندی بر سر آمریکا را داشته باشند که بتواند استیفای حقوق همین مردم را از آمریکا بکنند نکته سوم این که این شرایط، شرایطی است که خود این مردم، تحت آن بیانیه‌ای که، پیامی که حضرت آقا در ۲۸ خرداد دادند که ما نظارت کنیم، این مردم در مقام رشد و پویایی خودشان و اشراف نسبت به موضوعات مطالبات اساسی خودشان را مطرح کنند تا مسئولین نسبت به مسئولیت‌های شان پایبندی داشته باشند و پاسخگوی این مردم باشند.

لذا این مردم حضورشان در جهت خونخواهی امام شهیدشان و درجهت استیفای حقوق مورد تهاجم قرار گرفته از طرف آمریکا، در جهت حمایت از مسئولان، در جهت نظارت بر مسئولان، در همه این‌ها نکاتی است که این برای اولین بارست درتاریخ اتفاق افتاده که همچین ملتی در همچین شرایطی آمدند در صحنه و صحنه را هم به لطف خدا خالی نمی‌کنند و عملا حضور آن‌ها سرشار از خیرات و برکاتست و مردم عزیزمان با این حضورشان عملا امکانی را مهیا دارند می‌کنند که آمریکا به خواسته‌های خودش نرسد و این درک دقیقی است که مردم پیدا کردند و به یک نوعی شما هر شب در این میادین که حرکت می‌کنید در شهر‌های مختلف که می‌بینید، این بعثت یافتگی را کاملا به چشم دید که باید به این مردم افتخار کرد و بعد هم با آن‌ها صادقانه صحبت کرد، با آن‌ها صادقانه صحبت کرد که مثلا اگر ماموریتی داده شده به یک بخشی، به یک مجموعه‌ای، اگر آن ماموریت را انجام دهد چقدر موفق بوده و چقدر عیب و نقص داشته و از مردم کمک بگیرد برای پشتیبانی خودش برای رفع آن عیب و نقصش، نه این که علاقه داشته باشد که اگر کاری کرده، عیب و نقصی داشته در کنار کار‌های خوب دیگرش، مردم آن عیب و نقص نبینند.

سوال: همکاران شما در شهرداری‌های منطقه، کار انجام می‌دهند در سایر بخش ها، برای اینکه تهران بیشتر از روز‌های گذشته آماده شود و یک آمادگی کامل داشته باشد برای ساعت شش صبح روز شنبه در مصلای تهران، تا این لحظه برنامه ریزی‌های شما در شهرداری تهران برای این که کارها، تسهیل گری‌ها و ورود هموطنان و حضورشان در این مراسم به نحو شایسته‌ای باشد، کدام‌ها تصمیم گیری شده و تا به حال انجام شده است تا این لحظه؟

زاکانی: چهار تا ماموریت را در شهرداری تهران برعهده گرفته‌ایم. یکی بحث اسکان و تغذیه، یکی بحث حمل و نقل، یک بحث خدمات و چهارم فرهنگ و تبلیغات. در این چهار تا سرفصل، فعالیت‌های خودمان را متمرکز کرده‌ایم.

سوال: اول اسکان را توضیح بفرمایید و بعد موارد دیگر؟

زاکانی: اسکان الان با بخش شهرستان پیرامونی که ۸۰۰ هزار نفر امکان اسکان فراهم شده، ما در شهر تهران چه در زائرشهر‌ها و چه در مدارس، مساجد، مجموعه‌های مختلف حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر زمینه اسکان فراهم شده، با آن ۸۰۰ هزار اسکان پیرامونی شهر که حدود ۳ و نیم میلیون اسکان فراهم است، علاوه بر این که حدود ۴۴-۴۵ درصد مردم ما می‌خواهیم در خانه قوم و خویش خودمان می‌خواهیم مستقر شویم و عمده می‌خواهند در خانه قوم و خویش خودشان مستقر شوند ولی ظرفیت‌های اسکان خوبی در تهران فراهم شده است.

سوال: در اسکان، استان‌های مختلف به شهرداری‌های مناطق متفاوت سپرده شدند و این اطلاعات را مردم چطور می‌توانند داشته باشند، مثلا مردم اصفهان در کدام نقطه؟

زاکانی: ما ۲۲ منطقه داریم، همه استان‌های کشور تقسیم شدند در این ۲۲ منطقه ما، علاوه بر این که در هر استانی، استاندارشان، سپاه استان و شهرداری استان یک سه ضلعی شکل دادند که مرتبط شدند با مجموعه شهرداری تهران، که این کار را در حوزه اسکان انجام می‌دهیم، علاوه براین که در فضای مجازی و در ایتا، بله، سروش و روبیکا و شهرزاد این خدمات کاملا معلوم است و تعریف شده آن جا و می‌روند استفاده می‌کنند، می‌گویند ما کجا هستیم، کجا باید بیاییم، این‌ها آدرس هاش همه قبلا اعلام شده و افراد ثبت نام می‌کنند، می‌آیند برای محل استقراری و مورد پذیرایی و خدمت قرار می‌گیرند؛ لذا این جهت‌ها کاملا مهیا و مشخص است، بار‌ها هم اعلام شده، نکته دوم بحث حمل و نقل، در حمل و نقل ما ۳ هزار و ۴۰۰ تا اتوبوس شهرداری تهران و ۱۶۵ رام برای مترو، ما به کار گرفتیم، این ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس و این ۱۶۵ رام با توجه به این مترو ۲۴ ساعته شده، از فردا شب ۲۴ ساعته می‌شود مترو و امکانی فراهم می‌کند که ما بتوانیم با سایر امکانات، با ون، تاکسی و امکانات دیگری به اقتضاء استفاده می‌کنیم، بتوانیم خدماتی را به زائرین، به مشایعت کنندگان عزیز بدهیم، کسانی که برای وداع و برای تشییع به تهران می‌آیند، این همین طور در حوزه حمل و نقل یک تمهیدات جدی صورت گرفته، هم برای مصلی، سه حلقه مشخص، معین در نظر گرفته شده و ترتیبات اساسی حضور مردم برای آن‌ها، چون از صبح شنبه تا غروب یکشنبه مردم برای وداع می‌آیند، مشخص است و در مسیر تشییع یک کریدوری معلوم شده که در آن کریدور در آن مجموعه ما خدمات خودمان را ارائه می‌کنیم.

سوال: آقای دکتر زاکانی درباره استقرار و حضور بانوان به نظر می‌رسد علاوه بر ظرفیت‌هایی که در بخش‌های مختلف در نظر گرفته و استفاده می‌شود، پارک‌های بانوان که در تهران هم داریم در اختیار مراسم قرار گرفته است.

زاکانی: برای اسکان حدود سه و نیم میلیون تا چهار میلیون ظرفیت دیده شده، اسکان‌های متمرکزی که غیر از منازل مردم است و قوم و خویش خودشان را می‌آورند یا نه مهمان می‌گیرند، یک جنبه به صورت اربعین و فرهنگ اربعینی در تهران رخ‌نمایی می‌کند، در ۹ پارک بانوان نزدیک به ۲۰۰ هزار امکان ایجاد کردیم که اگر خانمی، دختر خانمی تشریف می‌آورند تهران با فرزندشان بتوانند در این پارک‌های ویژه ما خدمت بگیرند و به نوعی این خدمات به صورت مستقیم به بانوان داده شود و این بحمدالله مهیا است.

سوال: درباره بحث‌های فرهنگی و تبلیغات هم که سطح شهر تهران دیوار نگاره‌ها و بحث‌های مختلف، الان گویای این است که تهران برای آخرین دیدار رهبر شهیدمان به شدت آماده است.

زاکانی: ما هیچ وقت فکرش را نمی‌کردیم در چنین موقعیتی قرار بگیریم که بخواهیم چنین مسیری را دنبال کنیم، در حوزه فرهنگ و تبلیغ عملاً ایجاد یک فضای متناسب با این تشییع و این وداع وظیفه‌ای است که ما باید در شهر داشته باشیم، کارهای مختلفی که عمدتاً هم مردم پایه است که انجام می‌شود که بتواند صورت شهر را یک صورت مشخصی داشته باشد. البته شهر بعد از ایام دهه عاشورا و وجود موکب‌ها و حسینیه‌ها و وضعی که بود و ادامه همان مسیر آن حال و هوا را دارد و ما بتوانیم آن را تشدید کنیم برای همچین موقعی و بتوانیم وضعی را داشته باشیم که شهر آماده این بدرقه و مشایعت پیکر مطهر قرار گیرد.

سوال: بحث خدمات را فکر می‌کنم هم در اسکان اشاره کردید و هم حمل و نقل مورد تاکید قرار دادید و هم در موضوع‌های فرهنگی و تبلیغاتی، برویم سراغ مسیر‌ها محدودیت‌های ترددی و ترافیکی و یک نکته مهم اینکه آیا در ایام این مراسم، ما درباره ورود به شهر تهران محدودیت‌هایی خواهیم داشت؟

زاکانی: وضع به صورتی است که ما به اقتضای ظرفیت پذیری شهر تهران عزیزان از ۱۴ مبادی ورودی شهر تهران می‌توانند وارد تهران شوند و به نوعی تا عمق شهر تهران هم بتوانند تشریف بیاورند در منازل، زائرسراها، در مجموعه‌های مختلف اسکان پیدا کنند حدود ۹۰ درصد مردم گفتند ما با ماشین‌های شخصی می‌خواهیم بیاییم ما در مبادی ورودی پارکینگ و مجموعه‌های بزرگ را ایجاد کردیم، اما با تحلیلی که در نوع رفتار ارائه خدمت به زائرین محترم است این است که آنها بتوانند بیایند داخل شهر مستقر شوند به میزان ایجاد وضعی که در داخل شهر است، اگر شهر به سمتی برود که دچار قفل شدگی بشود، معمولا قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد با تمهیدی در مبادی ورودی اسکان داده می‌شوند و ماشین‌ها پارک می‌شود و خدمات ارائه خواهد شد، لذا اصل بر این است که هیچ محدودیتی وجود ندارد اینها وارد شهر می‌شوند و این خدمات را از ما در شهر می‌گیرند. نکته دوم اینکه در مسیر ارائه خدمتی که به آنها می‌شود ما دو روز وداع را داریم روز شنبه و یکشنبه وداع را داریم روز یکشنبه نماز هم خوانده می‌شود بر پیکر مطهر و روز دوشنبه روز تشییع است برای تشییع محدوده‌ای را در نظر گرفتند، چون اساساً جمعیت با توجه به پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته و اعلام نظر‌هایی که در نظرسنجی‌ها خود مردم کردند.

نسبت به این حضور یک جمعیت فوق‌العاده بالایی است که در گذشته تهران چنین جمعیتی به خودش ندیده است برای چنین مقصودی محدوده‌ای را معلوم کردند که مثلاً از بزرگراه شهید سلیمانی می‌آید مستقیم می‌آید تا انتها به آزادگان می‌رسد و از پایین از خیابان پیروزی است مستقیم می‌آید سمت جمهوری تا انتها و مابین این هم خیابان دماوند از میدان امام حسین، میدان انقلاب، خیابان آزادی و میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری لذا وقتی نگاه می‌کنید در این محدوده دیگر ماشینی تردد نمی‌کند روز دوشنبه ما ۲۴ نقطه را که در بخش فوقانی و پایینی این محدوده است مثلاً در پیروزی یا در شهید سلیمانی ۲۴ نقطه را گذاشتیم نقطه ترددی امکانات خودرویی ما که وسایل حمل و نقل عمومی آنجا است مردم را به کل شهر منتقل می‌کنند و بعد از کل شهر منتقل می‌کنند به آن نقطه، از آنجا دیگر مردم با پای پیاده این مشایعت و بدرقه را انجام می‌دهند. ما حدود ۸۱ کیلومتر راه ویژه و اضطرار باز کردیم که اینها تا روز سه‌شنبه است و بعد از سه‌شنبه دوباره به همان حالت عادی خودش ان‌شالله برمی‌گردد و چون تهران شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل است، عملاً این حجم بالای حضور مردمی و این استقبال گسترده انشالله در شهر تهران به بهترین نحوی مورد خدمتگزاری قرار خواهد گرفت.

سوال: حمل نقل عمومی هم که اشاره کردید فعال و ۲۴ ساعته و با توجه به اینکه ما مهمان هم از سایر استان‌ها داریم، افزایش مثلاً در بخش اتوبوسرانی اتوبوس‌ها، در مترو افزایش واگن‌ها را خواهیم داشت یا نه.

زاکانی: بخش مترو، به‌طور معمول، هر روز ۱۴۱ رام در خطوط داخل مترو فعالیت می‌کند. الان رسیدیم به ۱۶۵ رام یعنی رام‌های خودمان را که بوده بازسازی کردیم، آوردیم در این خدمت یا به‌طور مثال هر روز حدود ۲۵۰۰ اتوبوس در شهر ارائه خدمت می‌کنند. ما امروز در خود شهرداری ۳۴۰۰ اتوبوس را مهیا کردیم و آوردیم در شهر و علاوه بر آن هم از طرف شهرداری‌های محترم و استانداری‌های محترم، امکاناتی را بسیج داشتند که آن‌ها هم به این امکانات اضافه می‌شود.

سوال: مطمئناً برنامه‌ریزی‌های دیگری در حتی لحظه‌های آینده و دقیقه‌ها و ساعت‌های پیش رو، شهرداری تهران در هماهنگی با سایر ارگان‌ها خواهد داشت. برای آسان‌تر شدن این کارها برای هموطنان و همشهریان خوب تهرانی، آقای دکتر نکته‌ای را اشاره کردید که فکر نمی‌کردید در کسوت شهردار تهران، پذیرای هموطنان برای این ایام باشید؛ یک دقیقه پایانی شما، دوربین مقابل شما، مردم و آیین وداع تاریخی با رهبر شهید.

زاکانی: خطابم به رهبر شهیدم است که ما بنا بود جانمان را فدای شما کنیم، شما جانتان را فدای ملت کردید و شما به ما یاد دادید و ما را تربیت کردید که در مسیر افتخارآفرینی برای ایران سربلند، تحقق تمدن نوین اسلامی و آماده‌سازی ظهور، قیام کنیم و این ملت اینجا خوب یاد گرفت و در مسیر خون‌خواهی شما قیام را به‌طور مداوم ادامه خواهد داد تا ان‌شاالله به قله‌های پرافتخاری که به ما یاد دادی،د به آن قله‌ها برسیم و ان‌شالله حتماً این ملت خواهد رسید.