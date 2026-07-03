به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نوری شادکام با اشاره به آمادگی کامل دانشگاه برای مشارکت در این مأموریت ملی گفت: امشب تیم‌های درمانی، نیرو‌های اورژانس، کارشناسان بهداشت و گروه‌های پشتیبانی به همراه تجهیزات و امکانات مورد نیاز به تهران اعزام شدند تا در قالب موکب سلامت خدمات درمانی و بهداشتی را به زائران و عزاداران ارائه کنند.

وی تأکید کرد: حضور جهادی بسیج تیم‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد در این مراسم، جلوه‌ای از روحیه ایثار، همدلی و آمادگی همیشگی نظام سلامت برای خدمت به مردم در رویداد‌های ملی است.