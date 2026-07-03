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رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد از اعزام تیمهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نوری شادکام با اشاره به آمادگی کامل دانشگاه برای مشارکت در این مأموریت ملی گفت: امشب تیمهای درمانی، نیروهای اورژانس، کارشناسان بهداشت و گروههای پشتیبانی به همراه تجهیزات و امکانات مورد نیاز به تهران اعزام شدند تا در قالب موکب سلامت خدمات درمانی و بهداشتی را به زائران و عزاداران ارائه کنند.
وی تأکید کرد: حضور جهادی بسیج تیمهای دانشگاه علوم پزشکی یزد در این مراسم، جلوهای از روحیه ایثار، همدلی و آمادگی همیشگی نظام سلامت برای خدمت به مردم در رویدادهای ملی است.