پخش زنده
امروز: -
آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان ادارات کل تبلیغات اسلامی و کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی به منظور توسعه همکاریهای مشترک فرهنگی، آموزشی و ترویجی گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل دو دستگاه و اجرای برنامههای فرهنگی مشترک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس مفاد تفاهمنامه همکاری میان ادارات کل تبلیغات اسلامی و کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی ادارات کل کتابخانههای عمومی و تبلیغات اسلامی در زمینه برگزاری محافل شعر، نشستهای رونمایی، نقد و معرفی کتاب، مسابقات کتابخوانی، دورههای آموزشی، همایشهای فرهنگی، معرفی کتاب در هیئت مذهبی، اجرای برنامههای فرهنگی در مناسبتهای مختلف و انعکاس فعالیتهای مشترک در رسانههای دو مجموعه با یکدیگر همکاری خواهند کرد.