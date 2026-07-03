آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ادارات‌ کل تبلیغات اسلامی و کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی به منظور توسعه همکاری‌های مشترک فرهنگی، آموزشی و ترویجی گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل دو دستگاه و اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس مفاد تفاهم‌نامه همکاری میان ادارات‌ کل تبلیغات اسلامی و کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی ادارات‌ کل کتابخانه‌های عمومی و تبلیغات اسلامی در زمینه برگزاری محافل شعر، نشست‌های رونمایی، نقد و معرفی کتاب، مسابقات کتابخوانی، دوره‌های آموزشی، همایش‌های فرهنگی، معرفی کتاب در هیئت مذهبی، اجرای برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف و انعکاس فعالیت‌های مشترک در رسانه‌های دو مجموعه با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

حجت الاسلام اصل نژادی از بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی تبریز نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان خدمات و ظرفیت‌های این مجموعه قرار گرفت و تحول ایجادشده در روند ارائه خدمات و بهبود فضا‌های فیزیکی کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی را قابل توجه توصیف کرد.