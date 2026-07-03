پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، دانشگاه علوم پزشکی یزد با بسیج تمامی ظرفیتهای درمانی، بهداشتی و پشتیبانی، مراحل نهایی آمادهسازی موکب سلامت و محلهای خدمترسانی خود در تهران را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به آمادگی کامل تیمهای اعزامی اظهار داشت: تمامی امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده و نیروهای تخصصی دانشگاه در قالب تیمهای درمانی، بهداشتی و پشتیبانی در محلهای تعیینشده مستقر خواهند شد.
نوری شادکام افزود: موکب سلامت دانشگاه در منطقه چهار تهران با هدف ارائه خدمات درمانی، مراقبتهای اولیه، آموزشهای سلامت، پیشگیری از گرمازدگی و رسیدگی به موارد اورژانسی تجهیز شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: خدمت به مردم در چنین رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی، افتخاری برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی یزد است و همکاران با تمام توان برای حفظ سلامت عزاداران و زائران در صحنه حضور خواهند داشت.