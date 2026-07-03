آیین تشییع و وداع با پیکر داماد امام مجاهد شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری کنی، امروز در میدان دوم شهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر داماد رهبر شهید انقلاب، امروز جمعه تشییع می‌شود.

آیین تشییع و وداع با پیکر داماد امام مجاهد شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری کنی، امروز با حضور امت شهیدپرور پایتخت در میدان دوم شهران برگزار می‌شود.

این آیین از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود و مسیر تشییع، میدان دوم شهران، بیت آیت الله باقری کنی، پل شهید احمد کاشانی خواهد بود.