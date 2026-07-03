به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵، ۱۸ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۲ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

امام حسین علیه‌السلام فرمود: إِنَّ شِیعَتَنَا مَنْ سَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ کُلِّ غِشٍّ وَغِلٍّ وَدَغَلٍ.

شیعه ما کسی است که دلش از هرگونه خیانت، کینه، نیرنگ و مکر پاک باشد. (بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۶، ح ۱۰)

احکام شرعی:

ادعاى وقفى بودن زمین مجهول‌المالک

سوال: آیا کسى مى‌تواند ادعاى وقف بودن زمین مجهولى را داشته باشد؟

جواب: براى ثبوت وقفیّت، وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید (که وقف در تصرّف آنان است) یا اعتراف ورثه‌ى ذوالید بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافى است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف یا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیّت آن ملک بین مردم بخصوص افراد کهنسال به گونه اى که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت مى کند. در نتیجه با وجود یکى از این دلائل وقفیّت، حکم به وقف بودن مى شود و درغیر این صورت وقف محقق نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)