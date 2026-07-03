\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0627\u0644\u0639\u0638\u0645\u06cc \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n