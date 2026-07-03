تیم ملی فوتبال اسپانیا با برتری مقتدرانه مقابل اتریش به جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی اسپانیا و اتریش در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس با قضاوت گلن نایبرگ برابر هم قرار گرفتند. لاروخا در پایان این بازی با نتیجه ۳ بر صفر اتریش را شکست داد تا مقتدرانه به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کند.

اسپانیا در مرحله یک هشتم جام جهانی با برنده پرتغال و کرواسی رو در رو خواهد شد.

لحظات حساس بازی:

دقیقه ۱۹: سابیتزر توپ را با یک ارسال دقیق به تیر دوم فرستاد و گرگوریش فقط چند سانتی‌متر با تغییر مسیر توپ با ضربه سر و باز کردن دروازه اسپانیا فاصله داشت. نفس هواداران لاروخا برای لحظه‌ای بند آمد!

دقیقه ۲۹: کرنر ارسالی اسپانیا، با مشت گلر اتریش همراه شد و توپ جلوی کوکوریا مدافع تازه‌وارد رئال مادرید افتاد. او از فاصله نزدیک کار را تمام کرد، اما گل مردود شد.

دقیقه ۳۶: پدری توپ را به سمت چپ برای کوکوریا فرستاد و مدافع چپ لاروخا توپ را روی سینی جلوی دروازه تقدیم اویارزابال کرد تا او از فاصله نزدیک فقط یک کار داشته باشد و گل نخست را وارد دروازه اسپانیا کند.

دقیقه ۴۵+۲: بائنا پشت ضربه ایستگاهی ایستاد و توپ را با پای راست از روی دیوار دفاعی رد کرد، اما توپ با بدشانسی به تیر دروازه خورد و گل نشد.

دقیقه ۶۷: کوکوریا با توپ‌گیری عالی، توپ را به بائنا سپرد و او از کنار خط عرضی ارسالی عالی به میانه محوطه جریمه داشت. پدرو پورو از راه رسید و با یک ضربه سر در حال حرکت، توپ را از کنار شلاگر عبور داد و دروازه را باز کرد.

دقیقه ۸۹: همانند گل نخست باز هم کوکوریا در نقش سازنده ظاهر شد تا بار دیگر اویارزابال گل دوم خودش و گل سوم اسپانیا را وارد دروازه اتریش کند.

ترکیب ابتدایی اسپانیا:

اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، امریک لاپورت، مارک کوکوریا، رودری، پدری، الکس بائنا، دنی اولمو، لامین یامال و میکل اویارزابال

ترکیب ایتدایی اتریش:

الکساندر اشلاگر، اشتفان پوش، کوین دانسو، داوید آلابا، رومانو اشلاگر، نیکولاس زایوالد، فیلیپ اشمید، کنراد لایمر، مارسل زابیتسر، پل وانر و میشائیل گرگوریچ