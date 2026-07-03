اسپانیا با شکست اتریش به یک هشتم جام جهانی ۲۰۲۶ رسید
تیم ملی فوتبال اسپانیا با برتری مقتدرانه مقابل اتریش به جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در یکی از حساسترین بازیهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی اسپانیا و اتریش در ورزشگاه سوفای لسآنجلس با قضاوت گلن نایبرگ برابر هم قرار گرفتند. لاروخا در پایان این بازی با نتیجه ۳ بر صفر اتریش را شکست داد تا مقتدرانه به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کند.
اسپانیا در مرحله یک هشتم جام جهانی با برنده پرتغال و کرواسی رو در رو خواهد شد.
لحظات حساس بازی:
دقیقه ۱۹: سابیتزر توپ را با یک ارسال دقیق به تیر دوم فرستاد و گرگوریش فقط چند سانتیمتر با تغییر مسیر توپ با ضربه سر و باز کردن دروازه اسپانیا فاصله داشت. نفس هواداران لاروخا برای لحظهای بند آمد!
دقیقه ۲۹: کرنر ارسالی اسپانیا، با مشت گلر اتریش همراه شد و توپ جلوی کوکوریا مدافع تازهوارد رئال مادرید افتاد. او از فاصله نزدیک کار را تمام کرد، اما گل مردود شد.
دقیقه ۳۶: پدری توپ را به سمت چپ برای کوکوریا فرستاد و مدافع چپ لاروخا توپ را روی سینی جلوی دروازه تقدیم اویارزابال کرد تا او از فاصله نزدیک فقط یک کار داشته باشد و گل نخست را وارد دروازه اسپانیا کند.
دقیقه ۴۵+۲: بائنا پشت ضربه ایستگاهی ایستاد و توپ را با پای راست از روی دیوار دفاعی رد کرد، اما توپ با بدشانسی به تیر دروازه خورد و گل نشد.
دقیقه ۶۷: کوکوریا با توپگیری عالی، توپ را به بائنا سپرد و او از کنار خط عرضی ارسالی عالی به میانه محوطه جریمه داشت. پدرو پورو از راه رسید و با یک ضربه سر در حال حرکت، توپ را از کنار شلاگر عبور داد و دروازه را باز کرد.
دقیقه ۸۹: همانند گل نخست باز هم کوکوریا در نقش سازنده ظاهر شد تا بار دیگر اویارزابال گل دوم خودش و گل سوم اسپانیا را وارد دروازه اتریش کند.
ترکیب ابتدایی اسپانیا:
اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، امریک لاپورت، مارک کوکوریا، رودری، پدری، الکس بائنا، دنی اولمو، لامین یامال و میکل اویارزابال
ترکیب ایتدایی اتریش:
الکساندر اشلاگر، اشتفان پوش، کوین دانسو، داوید آلابا، رومانو اشلاگر، نیکولاس زایوالد، فیلیپ اشمید، کنراد لایمر، مارسل زابیتسر، پل وانر و میشائیل گرگوریچ