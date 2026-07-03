به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایمان عطارزاده در این پیام نوشته است: این برنامه، همراه با آیین وداع جمعی از خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، خانواده شهدای دفتر رهبر ‌معظم انقلاب و خانواده شهدای سپاه حفاظت ولی امر با پیکر مطهر یگانه دوران، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در مقتل امام شهیدمان برگزار شد.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، این آیین را تجلی دوباره عشق، ارادت و دلدادگی همیشگی خانواده شهدا به رهبر و مراد خود دانست.