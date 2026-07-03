پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل اردن در پنجره سوم انتخابی جام
تیم ملی بسکتبال مردان ایران در پنجره سوم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل اردن به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی مردان بسکتبال ایران امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه در دیدار برگشت پنجره سوم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل اردن به میدان رفت و با نتیجه ۶۷ بر ۴۹ به پیروزی رسید.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۱۷ - ۱۱ / ایران
کوارتر دوم: ۱۲ - ۱۱ / ایران
کوارتر سوم: ۲۳ - ۸ / ایران
کواتر چهارم: ۱۹ - ۱۵ / اردن
علیرضا شریفی، مبین شیخی، مجید رحیمیان، پیتر گیرگوریان، محمد مهدی حیدری، آرمان زنگنه، ارسلان کاظمی، متین آقاجانپور، سالار طاهری، حسن علیاکبری، سالار منجی و سید مهدی جعفری ۱۲ ملیپوش کشورمان بودند که زیر نظر سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی آقایان در این دیدار حاضر شدند.
در این دیدار ارسلان کاظمی با کسب ۷ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۷ پاسگل و کارایی ۲۰ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
تیم ملی بسکتبال ایران روز یکشنبه ۱۴ تیر ماه از ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت ایران) در دیدار برگشت پنجره سوم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل سوریه به رقابت خواهد پرداخت.