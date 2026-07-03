تیم ملی بسکتبال مردان ایران در پنجره سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل اردن به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی مردان بسکتبال ایران امروز پنج‌شنبه ۱۱ تیر ماه در دیدار برگشت پنجره سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل اردن به میدان رفت و با نتیجه ۶۷ بر ۴۹ به پیروزی رسید.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۱۷ - ۱۱ / ایران

کوارتر دوم: ۱۲ - ۱۱ / ایران

کوارتر سوم: ۲۳ - ۸ / ایران

کواتر چهارم: ۱۹ - ۱۵ / اردن

علیرضا شریفی، مبین شیخی، مجید رحیمیان، پیتر گیرگوریان، محمد مهدی حیدری، آرمان زنگنه، ارسلان کاظمی، متین آقاجانپور، سالار طاهری، حسن علی‌اکبری، سالار منجی و سید مهدی جعفری ۱۲ ملی‌پوش کشورمان بودند که زیر نظر سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی آقایان در این دیدار حاضر شدند.



کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56375316"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5842811/56375316?width=600&height=350"></script></div> در این دیدار ارسلان کاظمی با کسب ۷ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۷ پاس‌گل و کارایی ۲۰ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

تیم ملی بسکتبال ایران روز یکشنبه ۱۴ تیر ماه از ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت ایران) در دیدار برگشت پنجره سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل سوریه به رقابت خواهد پرداخت.