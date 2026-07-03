به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مارک روته دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در اظهاراتی با بیان اینکه رضایت همه اعضا شرط لازم برای عضویت یک کشور جدید در این اتحاد نظامی است، تاکید کرد: آمریکا با پیوستن اوکراین به ناتو مخالف است.

روته در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی برای عضویت اوکراین در ناتو وجود ندارد چرا که بسیاری از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با این ایده مخالف هستند.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا پیش‌تر گفته بود که پیوستن کی‌یف به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) غیرواقعی است.

او افزود: آمریکا دیگر امنیت اروپا و اوکراین را در اولویت قرار نخواهد داد، زیرا دولت ترامپ توجه خود را به تامین امنیت مرز‌های آمریکا و جلوگیری از جنگ با چین معطوف کرده است.

هگست توضیح داد: آمریکا معتقد نیست که عضویت اوکراین در ناتو نتیجه واقع بینانه راه حل مذاکره است.