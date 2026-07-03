به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سوتیریوس مونولوپولوس سرمربی و ارسلان کاظمی کاپیتان تیم ملی بسکتبال پس از پیروزی مقابل اردن در نشست خبری پنجره سوم جام جهانی ۲۰۲۷ حضور پیدا کردند.

متن این نشست خبری به شرح زیر است:

سوتیریس مانولوپولوس، سرمربی تیم ملی بسکتبال آقایان ایران: من متوجه شدم که ایران در ۱۰ سال گذشته موفق به شکست اردن نشده بود. به همین خاطر امروز روز مهمی برای ما بود. من احترام زیادی برای تیم اردن قائل هستم. آنها تیم خوبی هستند و به خوبی هدایت می‌شوند. پیروزی در این بازی یک موفقیت بزرگ برای ما است. اردن استعداد‌های زیادی در حمله دارد، اما ما تنها اجازه کسب ۴۹ امتیاز به آنها دادیم. عملکرد دفاعی ما فوق العاده بود، زیرا بازیکن‌ها تمام توان خود را درون زمین گذاشتند و با شور و حرارت زیادی بازی کردند. آنها برای این پیروزی لایق تحسین هستند. کار ما هنوز تمام نشده و یک بازی دیگر در پیش داریم. هیچ بازی آسانی وجود ندارد. به بازیکن‌ها گفتم از این پیروزی لذت ببرید، اما فردا صبح باید همه چیز را فراموش کنید و به بازی بعدی فکر کنید.

ارسلان کاظمی کاپیتان تیم ملی بسکتبال آقایان ایران: قبل از صحبت در مورد بازی، باید بگویم مردم ایران در ۵ ماه گذشته شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند و من و هم تیمی‌هایم تلاش کردیم تا با کسب پیروزی آنها را خوشحال کنیم. به عنوان کاپیتان، به تیم و روش بازی خودمان افتخار می‌کنم. وقتی کمپ تمرینی خود را آغاز کردیم، مطمئن نبودیم که مربی تیم را در کنار خود خواهیم داشت. زیرا شرایط همچنان نامطمئن بود. اما خوشحالم که اوضاع به خوبی پیش رفت. اعضای تیم با تمام توان در زمین جنگیدند. اردن تیم بسیار خوبی است. می‌دانم در ده سال گذشته آنها را شکست نداده بودیم، اما تنها ۲ بار مقابل آنها قرار گرفته بودیم. آنها تیم بسیار خوب و با استعدادی دارند. همانطور که مربی گفت، ما در دفاع واقعا خوب بودیم و دفاع با خود قهرمانی و پیروزی به همراه دارد. اما کار ما هنوز تمام نشده و باید تیم خوب سوریه را هم شکست دهیم. در بازی قبلی مقابل آنها به مشکل خوردیم. باید این مشکلات را برطرف کنیم و ۳ روز بعد دوباره به زمین برویم.

خبرنگار رمزی الکرمی از خبرگزاری پالس: بابت این بازی عالی به شما تبریک می‌گویم. شما کار زیادی در دفاع انجام دادید و عملکرد تیم اردن را به خوبی آنالیز کرده بودید. بازیکنانی مانند الدویری، ابراهیم و هریس کاملا مهار شده بودند. شما به سایر بازیکنان اجازه شوتزنی دادید و این موضوع به نفع شما تمام شد. در مورد نقشه بازی خود و عملکرد دفاعی مقابل اردن بیشتر صحبت کنید.

سوتیریس مانولوپولوس: درک این موضوع سخت نیست که اردن ۳ بازیکن خوب دارد: فردی ابراهیم، جیلن هریس و احمد الدویری که من از زمان بازی در فنرباغچه با او آشنا بودم. آنها بسیار بااستعداد هستند و سایر بازیکنان هم توانایی خوبی در شوتزنی و نفوذ دارند. ما نمی‌توانیم تمام بازیکنان را به یک شکل دفاع کنیم. همانطور که شما گفتید، ما به برخی بازیکنان اجازه شوتزنی دادیم، اما به برخی دیگر این اجازه را ندادیم. مهم‌ترین موضوع برای ما این بود که هر ۵ بازیکن اردن برای برداشتن ریباند‌های حمله تلاش می‌کنند و به طور میانگین در هر بازی ۱۵ ریباند حمله دارند که این آمار فوق العاده‌ای است. ما روی این موضوع تمرکز کردیم که به آنها فرصت حمله دوم را ندهیم. آنها ۴۰ درصد از ریباند‌های حمله خود را به امتیاز تبدیل می‌کنند. فکر می‌کنم در این زمینه کار بسیار خوبی انجام دادیم. اردن در نیمه اول تنها ۳ ریباند حمله داشت و بازی را با ۱۱ ریباند حمله به پایان رساند. با توجه به شرایط بازی، این عدد برای تیمی مثل اردن قابل قبول است. می‌توانم بگویم نقشه ما به خوبی جواب داد. اما حتی اگر بهترین نقشه دفاعی را داشته باشید، در صورتی که بازیکنان با تمام وجود در تمام دقایق بازی نکنند، هیچ کاری انجام نخواهد شد. بابت کاری که بازیکنان ما امروز انجام دادند، به آنها تبریک می‌گویم.