به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در حاشیه این رویداد، گفت: محمد روح‌الامین به عنوان هنرمندی برجسته که در ۶ دوره از جشنواره فیلم فجر، نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراحی پوستر شده و در دوره چهل‌ و یکم برای پوستر فیلم، این جایزه را از آن خود کرده است و دیپلم افتخار طراحی لوگو در سی‌ و ششمین جشنواره فیلم فجر را در کارنامه خود دارد، ششمین برگ این دفتر را ورق زد و این همراهی برای ما بسیار ارزشمند است.

شهاب‌الدین شکیبا اضافه کرد: این هنرمند سرشناس امام حسینی، پیش‌تر در چهارمین دوره رویداد نقش میان میدان که با حضور استاد مسعود نجابتی و حمید قربان‌پور در رواق کشور دوست برگزار شد، حضور داشت؛ بازتاب مثبت و استقبال مردم از این رویداد و دغدغه این هنرمند برای حضور و آفرینش اثر در میان مردم مبعوث‌شده، از جمله علت‌هایی بود تا اثر هنری خود را تقدیم نگاه مردم کند.