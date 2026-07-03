به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این فهرست مبنای محاسبه و تخصیص اعتبار و پرداخت کمک‌هزینه در طول سال خواهد بود، گفت: پس از نخستین ابلاغ اعتبار، پرداخت معوقات ماه‌های گذشته برای افراد جامانده امکان‌پذیر نخواهد بود و مسئولیت تأمین و پرداخت آن بر عهده اداره منطقه یا شهرستان مربوطه است.

نوروزی اقزود:اطلاعات افراد واجد شرایط تنها یک‌بار برای کل سال مالی ۱۴۰۵ ثبت می‌شود و در صورت وجود هرگونه خطا در ثبت، لازم است اطلاعات فرد مشمول توسط امور اداری در سیستم پرسنلی تکمیل و به‌روزرسانی شود.