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آخرین مهلت ثبت اطلاعات کمکهزینه مهدکودک بانوان مشمول در سامانه ادیب ۱۵ تیر است.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این فهرست مبنای محاسبه و تخصیص اعتبار و پرداخت کمکهزینه در طول سال خواهد بود، گفت: پس از نخستین ابلاغ اعتبار، پرداخت معوقات ماههای گذشته برای افراد جامانده امکانپذیر نخواهد بود و مسئولیت تأمین و پرداخت آن بر عهده اداره منطقه یا شهرستان مربوطه است.
نوروزی اقزود:اطلاعات افراد واجد شرایط تنها یکبار برای کل سال مالی ۱۴۰۵ ثبت میشود و در صورت وجود هرگونه خطا در ثبت، لازم است اطلاعات فرد مشمول توسط امور اداری در سیستم پرسنلی تکمیل و بهروزرسانی شود.