هاکان فیدان، رژیم صهیونیستی را «بحرانی برای تمام بشریت» توصیف کرد و گفت: رژیم اسرائیل به «باری تبدیل شده که بشریت دیگر توان تحمل آن را ندارد.»

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه ترکیه،در اظهاراتی صریح و بی‌سابقه، رژیم صهیونیستی را نه یک مسئله منطقه‌ای، بلکه «بحرانی برای تمام بشریت» توصیف کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی در برابر رفتار‌های این رژیم شد.

هاکان فیدان در گفت‌وگوی زنده با شبکه «سی‌ان‌ان ترک» اسرائیل را مخاطب قرار داد و گفت تل‌آویو برای بازسازی وجهه بین‌المللی خود که به گفته او در پی محکومیت گسترده جهانی آسیب دیده، در جست‌وجوی دشمنان جدید است.

او گفت: «اسرائیل در تلاش است برای خود دشمن‌تراشی کند.»

وزیر خارجه ترکیه افزود: اسرائیل تنها مشکل ترکیه نیست، بلکه مشکل کل جهان است.

به گفته فیدان، سیاست‌ها و طرز فکر کنونی اسرائیل به «باری تبدیل شده که بشریت دیگر توان تحمل آن را ندارد.»