به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در این پیام که در آستانه وداع تاریخی با امام شهید امت منتشر کرده، نوشته است: عرشیان، خاکیان را به وداع خوانده‌اند؛ ای ملت همیشه در صحنه، هنگامه دیگری رقم خورده است تا با پرچم خون‌خواهی، عشق را به تماشا بنشینیم؛ بدرقه‌ای که تاریخ، شکوه آن را در دفتر خود ثبت خواهد کرد. دل را به میدان بیاوریم که امروز، عزت یک امت بر دوش دلدادگان راه او است.