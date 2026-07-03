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وزیر دفاع استونی اعلام کرد: آمریکا بخشی از نیروهای نظامی خود را از این کشور حوزه بالتیک خارج خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پوکور پیشتر در ماه مه گفته بود که آمریکا فعلا نیروهای خود را در استونی حفظ خواهد کرد، اما با توجه به توقف برنامه چرخش دورهای نیروهای آمریکایی در لهستان، احتمال تغییر این تصمیم را نیز رد نکرده بود.
به گفته وزیر دفاع استونی، آمریکا بار دیگر تصمیم خود برای کاهش حضور نظامی در اروپا، از جمله در جناح شرقی ناتو تایید کرده است.
او در عین حال تاکید کرد که حدود ۷۰۰ نیروی آمریکایی مستقر در استونی بهطور کامل این کشور را ترک نخواهند کرد و تنها بخشی از این نیروها خارج میشوند.
بر اساس این گزارش، هنوز زمان دقیق تحویل تسلیحات آمریکایی به استونی مشخص نیست. اگرچه توافقهای مربوط به تامین این تجهیزات همچنان معتبر هستند، اما واشنگتن تاکنون هیچ جدول زمانی مشخصی برای اجرای آنها اعلام نکرده است.
در ماه ژوئن، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که کشورهای اروپایی قادر نیستند بخشی از توانمندیهای نظامی آمریکا را که قرار است در چارچوب برنامه کاهش نیروها از اروپا خارج شود، با تجهیزات خود جایگزین کنند.