پخش زنده
امروز: -
استاندار چهارمحال و بختیاری بر توسعه نصب نیروگاههای خورشیدی در ساختمانهای مستعد و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت راهبردی است، خواستار اجرای فوری برنامههای صرفهجویی با هدف تأمین پایدار برق، آب و گاز و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی شد.
وی با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل گرما و چالشهای تأمین گاز در فصل سرما، تأکید کرد: مدیریت مصرف باید در تمام طول سال بهصورت مستمر دنبال شود و نباید تنها به دورههای بحرانی محدود بماند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه حفظ تولید و اشتغال باید همزمان با مدیریت صحیح مصرف انرژی دنبال شود، بر تسریع اجرای طرح های زیرساختی برق، تأمین برق پایدار صنایع، توسعه نصب نیروگاههای خورشیدی در ساختمانهای مستعد و اجرای برنامههای فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد