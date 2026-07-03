پخش زنده
امروز: -
میگل دیاز کانل در اظهاراتی تاکید کرد: هاوانا از جنگ استقبال نمیکند و از آن نمیترسد، اما اگر حملهای رو دهد، مردم کوبا با وحدت، قاطعیت و در دفاع از حاکمیت خود پاسخ خواهند داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس جمهور کوبا در جریان یک مصاحبه با اشاره به اینکه هاوانا صلح جو است، اظهار کرد: کوبا کشوری مورد مناقشه نیست، ما مستعمره نیستیم و قرار نیست از حاکمیت یا استقلال خود صرفنظر کنیم.
دیاز کانل در ادامه با بیان اینکه تهدیدها و لفاظیها درباره حمله نظامی احتمالی به کوبا با هدف ایجاد ترس در میان شهروندان این کشور و تحریک بیثباتی داخلی صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: این اقدامات توهین به کرامت مردم کوبا است.
رئیس جمهور کوبا همچنین با اشاره به اینکه در جهانی پر از چالش و دارای مشکلات بسیار، باید همگی روابطی دوستانه را که صلح و امنیت را برای همه کشورها در سراسر جهان تضمین کند ترویج کنیم، افزود: باید از تقابل و جنگ فاصله بگیریم و اختلافات را نه از طریق زور بلکه با صلح حل کنیم.
دیاز کانل در ادامه با بیان اینکه تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای در ایالات متحده و جذب رأیدهندگان و بازیهای سیاسی انجام میشود، تاکید کرد: بنابراین معتقدیم که در این تهدیدها بزرگنمایی وجود دارد، اما اگر حملهای رو دهد، مردم کوبا با وحدت، قاطعیت و در دفاع از حاکمیت خود پاسخ خواهند داد.
رئیس جمهور کوبا در پایان با تاکید بر اینکه هاوانا به دنبال جنگ نیست، تصریح کرد:، اما از جنگ نمیترسیم، خود را آماده میکنیم تا غافلگیر نشویم و شکست نخوریم.