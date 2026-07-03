به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های هفته سی‌ودوم لیگ دسته اول فوتبال ایران پنج شنبه با دو مسابقه آغاز شد؛ در نخستین مسابقه، سایپا تهران در ورزشگاه خانگی خود مقابل شهرداری نوشهر به میدان رفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد حریف شمالی خود عبور کند. نارنجی‌پوشان با این پیروزی سه امتیاز ارزشمند را به حساب خود واریز کردند تا با ۵۳ امتیاز و ایستادن در جایگاه سوم امیدوار به حفظ جایگاه خود در جدول باقی بمانند. شهرداری نوشهر نیز با وجود ارائه نمایشی قابل قبول با ۲۶ امتیاز در مکان شانزدهم است.

در دیگر دیدار پنج شنبه، پارس جنوبی جم عملکردی کاملاً برتر مقابل نیروی زمینی داشت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید. پارس جنوبی از همان دقایق ابتدایی نبض بازی را در اختیار گرفت و با گل‌های میلاد شیخ‌سلیمانی، فردین نجفی و علی پوراسماعیل، یکی از برد‌های این هفته را رقم زدند.

با این نتیجه پارس جنوبی با ۵۱ امتیاز در مکان چهارم جدول باقی ماند و نیروزی زمینی هم با ۳۲ امتیاز دوزادهم است.

سایر بازی‌های هفته امروز جمعه به شرح زیر برگزار می‌شود:

مس کرمان- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان

بعثت کرمانشاه- فرد البرز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

نود ارومیه- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

داماشیان گیلان- آریو اسلامشهر - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت

نساجی مازندران- هوادار تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شناورسازی پی پشت قشم- مس شهر بابک - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نفت و گاز گچساران -مس سونگون- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران