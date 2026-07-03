منابع خبری گزارش دادند که نظامیان حکومت موقت سوریه و نیروهای دروزی در استان سویدا به شدت با هم درگیر شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ درگیری‌های مسلحانه میان نیرو‌های حکومت موقت سوریه و گروه‌های دروزی در استان سویدا شدت گرفته است. منابع محلی اعلام کردند این درگیری‌ها در منطقه «تِلِّ الْحَدید» در غرب سُویدا جریان دارد

رسانه‌های محلی سوریه از وجود شماری کشته و زخمی از دو طرف درگیری در منطقه خبر می‌دهند.

کاربران فضای مجازی نیز از انهدام خودرو‌های نظامیان حکومت موقت سوریه خبر دادند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، درگیری‌هایی هراز چندگاه بین دروزی‌های سوریه با عناصر وابسته به احمد الشرع رئیس حکومت موقت سوریه به وقوع پیوسته است.

در همین حال سخنگوی سازمان ملل با ابراز نگرانی این سازمانم درخصوص انفجار در نزدیکی کاخ دادگستری در دمشق گفت: حملات علیه غیرنظامیان غیرقابل قبول است.

دوجاریک افزود: دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده که عاملان این حمله باید شناسایی شده و در برابر عدالت پاسخگو شوند و مقامات سوری متعهد شده‌اند درباره این حمله تحقیق و بررسی کنند.

رسانه‌های سوری بعد از ظهر پنجشنبه از شنیده شدن صدای انفجار شدید در اطراف کاخ دادگستری در مرکز دمشق خبر دادند.

وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که بر اثر انفجار در داخل یک کافه نزدیک کاخ دادگستری در دمشق، پنج نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.