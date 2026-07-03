استانداری قدس هشدار داد: تصویب ایجاد ۱۳ شهرک جدید اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، این شهر را بیش از پیش از مناطق فلسطینی اطراف آن جدا خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در بیانیه استانداری قدس آمده است: تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل بخشی از روند شتاب گرفتن توسعه شهرک‌های صهیونیستی است؛ روندی که به گفته این نهاد، معمولا در آستانه انتخابات شدت می‌گیرد.

بر اساس این بیانیه، در مرحله نخست این طرح که قرار است در چند ماه آینده اجرا شود، بین چهار تا شش شهرک جدید ایجاد خواهد شد و تعدادی از پایگاه‌های شهرک‌نشینی موجود نیز به‌طور رسمی به شهرک تبدیل خواهند شد.

این طرح دو منطقه را در بر می‌گیرد: از شمال‌غربی قدس تا غرب رام‌الله در امتداد جاده ۶۰ و از شرق تا دره اردن.

به گفته استانداری قدس، اجرای این طرح موجب گسترش کنترل اسرائیل بر جاده‌ها و ارتفاعات منطقه خواهد شد و در عین حال، رفت‌وآمد فلسطینیان در منطقه «سی» کرانه باختری را بیش از پیش محدود می‌کند.

بر اساس گزارش «موسسه خاورمیانه» مستقر در واشنگتن، از سال ۲۰۲۲ تاکنون روند گسترش شهرک‌سازی در منطقه سی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و هم‌زمان، تخریب خانه‌های فلسطینیان و مصادره زمین‌های آنها نیز شدت گرفته است.