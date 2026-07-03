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مارجوری تیلور گرین نماینده جمهوریخواه و یکی از متحدان برجسته دونالد ترامپ با انتقاد تند از جنگ علیه ایران، او را خائن خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تیلور گرین گفت: آنچه دونالد ترامپ در طول جنگ علیه ایران انجام داد، خیانت است.
او افزود که ترامپ به نفع رژیم اسرائیل کار و نه به نفع ایالات متحده میکند.
این نماینده کنگره در ادامه تأکید کرد: این جنگ به هیچ وجه به نفع آمریکاییها نبوده؛ بلکه برعکس، دهها میلیارد دلار برای آنها هزینه داشته است.
تیلور گرین در پایان اظهارات خود با قاطعیت گفت: بنابراین، او یک خائن است.
تیلور گرین عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر نیز از اظهارات مداخلهجویانه دونالد ترامپ در امور ایران انتقاد کرده و گفته بود که تمرکز او باید بر مسائل داخلی ایالات متحده باشد.