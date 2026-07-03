مارجوری تیلور گرین نماینده جمهوری‌خواه و یکی از متحدان برجسته دونالد ترامپ با انتقاد تند از جنگ علیه ایران، او را خائن خواند.

متحد ترامپ، او را به خیانت به آمریکا متهم کرد

متحد ترامپ، او را به خیانت به آمریکا متهم کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تیلور گرین گفت: آنچه دونالد ترامپ در طول جنگ علیه ایران انجام داد، خیانت است.

او افزود که ترامپ به نفع رژیم اسرائیل کار و نه به نفع ایالات متحده می‌کند.

این نماینده کنگره در ادامه تأکید کرد: این جنگ به هیچ وجه به نفع آمریکایی‌ها نبوده؛ بلکه برعکس، ده‌ها میلیارد دلار برای آنها هزینه داشته است.

تیلور گرین در پایان اظهارات خود با قاطعیت گفت: بنابراین، او یک خائن است.

تیلور گرین عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا پیش‌تر نیز از اظهارات مداخله‌جویانه دونالد ترامپ در امور ایران انتقاد کرده و گفته بود که تمرکز او باید بر مسائل داخلی ایالات متحده باشد.