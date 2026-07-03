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شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعتراف کرد که ایران قدرتمندتر از قبل از جنگ خارج شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این گزارش افزود که ایران به گونهای از جنگ خارج شد که در موقعیتی قویتر از قبل قرار داشت، زیرا مشروعیت بینالمللی به دست آورد و اقتصادش نیز در حال بهبودی است.
این گزارش میافزاید: جنگ نه تنها هزینههای انسانی، اقتصادی و روانی سنگینی بر (رژیم) اسرائیل تحمیل کرد، بلکه جایگاه منطقهای و بینالمللی آن را نیز تضعیف کرد.
بنابر این گزارش، شیوه مدیریت جنگ با ایران به یکی از مهمترین داراییهای راهبردی رژیم اسرائیل یعنی رابطهاش با آمریکا آسیب رساند.
این گزارش در پایان میافزاید: شکستی که در غزه آغاز شد، به تمام میدانهای نبرد در لبنان، سوریه، یمن، کرانه باختری و ایران سرایت کرد.