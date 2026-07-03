مردم عراق به رسم وفاداری به رهبران و بزرگان، برای استقبال از حضرت آیت‌الله ‌العظمی سید علی خامنه‌ای رهبر شهید امت اسلامی آماده می‌شوند.

عراق، آماده استقبال از رهبر شهید امت

عراق، آماده استقبال از رهبر شهید امت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عشایر استان‌های مختلف عراق با صدور بیانیه‌هایی از مردم این کشور خواستند تا در آئین استقبال و تشییع رهبر شهید امت اسلامی حضور گسترده و با شکوه داشته باشند.

بر همین اساس، شیوخ عشایر المکاصیص، البومحمد، البوکدیمی، الماجدی، الشویلات از فرزندان این عشایر و دیگر عشایر عراقی خواستند که در مراسم استقبال، تشییع و وداع با امام خامنه‌ای در استان‌های نجف اشرف و کربلا شرکت کنند.

مواکب حسینی استان ناصریه نیز برای مشارکت در این آئین در استان‌های نجف و کربلا اعلام آماده باش کامل و بسیج تمام امکانات خود کردند.

شیوخ عشایر بنی رکاب، العصافره، بنی لام و الاکرع نیز خواستار مشارکت گسترده و در شان امام شهید شدند.

شیخ عدنان علی سلمان السهلانی شیخ عشائر آل سهلان نیز در بیانیه‌ای از همه فرزندان این عشیره و همه مومنانی عراقی خواست تا در این مراسم حضور گسترده و با شکوه داشته باشند.

در این بیانیه آمده است که همه را دعوت به حضور در مراسم تشییع مرجع بزرگ جهان اسلام شهید امام سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) می‌کنیم و این حضور باید متناسب با جایگاه دینی و سیاسی ایشان باشد.

شیخ منعم جبار آل صندوح شیخ عشایر الاعاجیب در سماوه نیز از فرزندان عشیره خود و همه عموزاده‌های خود در عشایر بنی حجیم خواست تا به منظور اظهار وفاداری به اصول و رهبران بزرگ، در مراسم تشییع قائد شهید امام خامنه‌ای شرکت کنند.