به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کلانتری اورنج‌کانتی اعلام کرد که تصاویر جدید دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ماموران از حادثه‌ای منتشر شده است که در آن، معاونان کلانتر در ماه گذشته میلادی، زنی را که چاقو در دست داشت، هدف گلوله قرار داده و کشتند.

ویدیوی منتشر شده زنی را نشان می‌دهد که با چاقو و درحال فریاد زدن به سوی ماموران پلیس حرکت می‌کند و مورد هدف تیراندازی وحشیانه نیرو‌های پلیس قرار می‌گیرد. این زن پس از انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست می‌دهد.

اداره اجرای قانون ایالت فلوریدا مسئول بررسی این پرونده است. پس از پایان این تحقیقات، اداره کلانتری اورنج‌کانتی نیز تحقیقات داخلی خود را انجام خواهد داد.

سه مامور دخیل در این تیراندازی تا پایان بررسی‌ها، با حفظ حقوق، به مرخصی اداری موقت فرستاده شده‌اند.