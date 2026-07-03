فردی معترض پنجشنبه به وقت محلی خود را مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک به آتش کشید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یک معترض که پرچم تبت را در دست داشت، مقابل مقر سازمان ملل در منطقه منهتن نیویورک اقدام به خودسوزی کرد.

تصاویر دوربین‌های نظارتی سازمان ملل نشان می‌دهد که این مرد حدود ساعت ۷ عصر به وقت محلی، ابتدا پرچم تبت را در پیاده‌رو تقاطع خیابان شرق ۴۳ و خیابان اول نصب کرد و سپس خود را به آتش کشید.

این فرد در وضع بسیار وخیم به بیمارستان منتقل شد.

حدود یک ساعت پس از این حادثه تکان‌دهنده، پرچم همچنان در محل باقی مانده بود و نیرو‌های پلیس در حال بررسی و تحقیق درباره صحنه حادثه بودند.

همواره گروه‌ها و افراد مختلفی برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش جهانیان، در مقابل سازمان ملل تجمع می‌کنند.