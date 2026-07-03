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فرمانده ارتش آمریکا در اروپا و آفریقا به علت برخی اختلافات با وزیر جنگ این کشور استعفا داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «کریستوفر دوناهو» فرمانده ارتش آمریکا در اروپا و آفریقا، روز پنجشنبه در مراسمی که در پایگاه «کلی کازرنه» در شهر ویسبادن آلمان برگزار شد، از سمت خود کنارهگیری و فرماندهی را به «الکسوس گرینکویچ» فرمانده جدید نیروهای آمریکا در اروپا و فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در این قاره واگذار کرد.
سابقه کاری ژنرال «کریس دوناهو» شامل فرماندهی نیروی دلتای نخبه ارتش و لشکر ۸۲ هوابرد در فورت براگ است.
دوناهو که از سوی «جو بایدن» برای این سمت معرفی شده بود، تنها حدود ۱۸ ماه در این جایگاه حضور داشت؛ دورهای که نسبت به مدت معمول تصدی این سمت کوتاهتر ارزیابی میشود.
کناره گیری او از قدرت در حالی انجام میشود که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مدتی است که از خانه تکانی و تغییرات گسترده در این وزارت سخن گفته و در صدد کنارگذاشتن افسران و ژنرالهایی است که از دستورات عجیب، خرق الساعه و غیرقانونی او مانند تجاوز به ایران اطاعت نمیکنند.
گفتنی است که وزارت جنگ آمریکا پیشتر از استعفای جان فیلن، رئیس اداره نیروی دریایی در این وزارتخانه خبر داده بود. اخیرا نیز فاکس نیوز از کنارهگیری رئیس کل گشت مرزی آمریکا خبر داد.
خبر استعفای او که هفته گذشته از سوی مقامهای ارتش آمریکا تأیید شد، گمانهزنیهایی را درباره وجود انگیزههای سیاسی پشت این تصمیم ایجاد کرده است، هرچند یک مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، امدعی شد که این تصمیم شخصی بوده و دوناهو برای ترک سمت خود تحت فشار قرار نگرفته است.
در همین حال، خبرگزاری آلمان گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) از اظهار نظر درباره این استعفا خودداری کرده است، اما این تحول با سیاستهای «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا برای کاهش شمار ژنرالهای منصوبشده در دوره دولت بایدن و کوچکسازی ساختار فرماندهی ارتش همسو ارزیابی میشود.
ژنرال گرینکویچ نیز اعلام کرد همزمان با این جابهجایی، جایگاه فرمانده ارتش آمریکا در اروپا و آفریقا از یک ژنرال چهارستاره به یک ژنرال سهستاره تنزل یافته است؛ موضوعی که میتواند بر میزان اختیارات فرمانده جدید در تعامل با فرماندهان ناتو و همچنین ساختار نظامی آمریکا تأثیر بگذارد.
این تحولات نگرانیهایی را در میان برخی مقامهای نظامی بازنشسته آمریکا و متحدان اروپایی واشنگتن درباره احتمال کاهش تدریجی حضور نظامی ایالات متحده در اروپا افزایش داده است.
پیشتر نیز وزیر جنگ آمریکا دستور خروج حدود پنج هزار نظامی آمریکایی از آلمان را صادر کرده بود؛ اقدامی که در ادامه انتقادهای دونالد ترامپ از اعضای ناتو به دلیل آنچه وابستگی بیش از حد آنان به توان نظامی آمریکا و حمایت ناکافی از سیاستهای واشنگتن عنوان شده، صورت گرفت.
بر اساس آمار ارتش آمریکا تا اواسط ماه آوریل، حدود ۸۶ هزار نیروی نظامی این کشور در اروپا مستقر هستند که نزدیک به ۳۹ هزار نفر از آنها در آلمان حضور دارند.