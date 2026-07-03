تیم ملی فوتبال پرتغال با برتری مقابل کرواسی به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کرواسی از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد جمعه در ورزشگاه تورنتو برگزار شد که این مسابقه با پیروزی ۲ بر یک پرتغال به پایان رسید.

کریس رونالدو (۶۸ - پنالتی) و گونزالو راموس (۴+۹۰) برای پرتغال و اقوام پرشیچ (۵۳) برای کرواسی گلزنی کردند.

این بازی در شرایطی برگزار شد که پرتغالی‌ها یاد و خاطره دیگو ژوتا، ستاره ۲۸ ساله لیورپول و تیم ملی پرتغال را گرامی داشتند و با ادای احترام به او خود را برای این دیدار مهم آماده کردند.

هر چند در ۴۵ دقیقه نخست پرتغال ۶۹ درصد مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشت و ۳۱۳ پاس را در برابر ۱۲۶ پاس کرواسی، به ثبت برساند، اما نتوانست در این نیمه به گل برسد تا دو تیم با تساوی به رختکن بروند.

در آغاز نیمه دوم کرواسی، روبرتو مارتینز و شاگردانش را غافلگیر کرد. در دقیقه ۵۳ ایوان پریشیچ موفق شد دروازه دیوگو کاستا را باز کند تا رونالدو، مات و مبهوت نظاره‌گر اتفاقات این بازی باشد.

در ادامه کرواسی به یک گل دیگر هم دست یافت، اما CR۷ خوش‌شانس بود که این گل به دلیل آفساید، مردود اعلام شد تا بازی همچنان یک بر صفر دنبال شود.

در دقیقه ۶۱ رونالدو موفق شد کار را به تساوی بکشاند، اما خوشحالی پرتغالی‌ها تنها چند ثانیه دوام داشت و این گل هم با توجه به حضور رونالدو در منطقه آفساید، پذیرفته نشد.

دقایقی بعد پرتغال روی یک ضربه کرنر و به دلیل خطای مدافعان کرواسی بر روی رناتو ویگا، صاحب یک ضربه پنالتی شد. رونالدو پشت این توپ ایستاد و با گلزنی در دقیقه ۶۸، بازی را به تساوی کشاند و طلسم ناکامی خود را شکست تا دو تیم یک بر یک شده و با این شرایط کار را دنبال کنند. کریستیانو رونالدو با این گل، برای نخستین‌بار در مرحله حذفی جام‌جهانی گلزنی کرد، او با این گل به مسن‌ترین گلزن تاریخ جام‌جهانی در مرحله حذفی هم تبدیل شد.

در دقیقه ۷۹ کرواسی بازهم به گل رسید، اما برای سومین بار در این بازی شاهد یک گل آفساید بودیم تا کار همچنان یک بر یک ادامه یابد.

در دقیقه ۸۱ تصمیم روبرتو مارتینز برای تعویض ستاره پرتغالی، کافی بود تا رونالدو شانس گلزنی دوباره در این بازی را نداشته باشد و جای خود را به روبن نوس داد.

در لحظاتی که بازی به پایان وقت‌های قانونی نزدیک می‌شد، دو تیم بر روی دروازه یکدیگر موقعیت‌های خطرناکی را ایجاد کردند.

در شرایطی همه در انتظار سوت پایان بازی در ۹۰ دقیقه وقت‌های قانونی بازی بودند تعویض طلایی روبرتو مارتینز نتیجه داد و گونچالو راموس با یک ضربه سر پرتغال را به گل برتری رساند.

در ادامه کرواسی تلاش کرد تا کار را به تساوی بکشاند، آنها در ثانیه‌های پایانی بازی و در واپیسن لحظات وقت‌های اضافه موفق شدند به گل برسند، اما این گل هم به دلیل آفساید مردود شد تا در نهایت پرتغال به یک هشتم‌نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶ صعود کند.

در مرحلۀ یک‌هشتم نهایی پرتغال به مصاف اسپانیا خواهد رفت. این سومین تقابل اسپانیا و پرتغال در تاریخ جام جهانی خواهد بود.



در این بازی رونالدو گل اول تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در پایان این بازی او به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب و معرفی شد.









