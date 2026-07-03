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ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مصلی تهران

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی برای برگزاری مراسم وداع و ادای احترام وارد مصلی امام خمینی تهران شد.
عکاس :امیر مهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۰۶:۳۲
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برچسب ها: رهبرشهیدانقلاب ، مصلی امام خمینی ، تهران ، امام خامنه ای
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