سینا اسدبیگی، هافبک سابق تیم فوتبال پرسپولیس به عضویت باشگاه دهوک عراق درآمد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال دهوک عراق اعلام کرد، سینا اسدبیگی با این باشگاه قرارداد امضا کرده و در فصل آینده لیگ ستارگان فوتبال عراق، با پیراهن تیم دهوک به میدان می‌رود.

تیم جدید اسدبیگی فصل گذشته در جایگاه دهم جدول ۲۰ تیمی لیگ ستارگان عراق قرار گرفت و در فصل ۲۷-۲۰۲۶، با هدایت یحیی گل‌محمدی وارد مسابقات خواهد شد.

اسدبیگی سابقه بازی در تیم‌های پیکان، سرخپوشان پاکدشت، ذوب‌آهن اصفهان، هوادار و پرسپولیس را در کارنامه دارد. هافبک جدید دهوک طی دو فصل گذشته در تیم فولاد خوزستان حضور داشت.