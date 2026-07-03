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سینا اسدبیگی، هافبک سابق تیم فوتبال پرسپولیس به عضویت باشگاه دهوک عراق درآمد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال دهوک عراق اعلام کرد، سینا اسدبیگی با این باشگاه قرارداد امضا کرده و در فصل آینده لیگ ستارگان فوتبال عراق، با پیراهن تیم دهوک به میدان میرود.
تیم جدید اسدبیگی فصل گذشته در جایگاه دهم جدول ۲۰ تیمی لیگ ستارگان عراق قرار گرفت و در فصل ۲۷-۲۰۲۶، با هدایت یحیی گلمحمدی وارد مسابقات خواهد شد.
اسدبیگی سابقه بازی در تیمهای پیکان، سرخپوشان پاکدشت، ذوبآهن اصفهان، هوادار و پرسپولیس را در کارنامه دارد. هافبک جدید دهوک طی دو فصل گذشته در تیم فولاد خوزستان حضور داشت.