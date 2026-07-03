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موکب رسانهای صداوسیمای خوزستان با مشارکت بسیج رسانه استان و پایگاه مقاومت مردمی بعثت در بلوار گلستان اهواز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موکب رسانهای صداوسیمای خوزستان که با مشارکت بسیج رسانه استان و پایگاه مقاومت مردمی بعثت در بلوار گلستان اهواز آغاز به کار کرده است، هر شب میزبان گروههای سرود مردمی است که اجراهای آنان بهصورت زنده از سیمای مرکز خوزستان پخش میشود.
در پایان این رویداد فرهنگی، برگزیدگان اجراها معرفی خواهند شد.
همچنین سامانه «روایتها» توسط واحد فضای مجازی در این موکب فعال است تا مخاطبان بتوانند تصاویر و دلنوشتههای خود از ایام وداع با امام شهید امت را به اشتراک بگذارند.