به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت:در حال حاضر غلظت ذرات تا قطر ۲.۵ میکرون برابر با ۳۹و ذرات تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۷۵میکروگرم در متر مکعب است.

محسن کریمی افزود: در بروجن غلظت ذرات تا ۲.۵ میکرون برابر با ۴۲و ذرات تا ۱۰ میکرون برابر با۸۹ میکروگرم در متر مکعب است.

به گفته وی در لردگان غلظت ذرات تا ۲.۵ میکرون برابر با ۴۵و ذرات تا ۱۰ میکرون برابر با ۹۹میکروگرم در متر مکعب است.

مدیر کل محیط زیست استان گفت:شاخص کیفیت هوا در شهرکرد۱۰۷، بروجن ۱۱۲ و ایستگاه لردگان ۱۱۷ است.

به گفته کریمی آخرین حد مجاز استاندارد شاخص ۱۰۰ است.