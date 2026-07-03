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افرادی که قصد اسکان را در تهران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دارند از طریق پیام رسان بله ولینک باید برخاست ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر صالحی جانشین و سخنگوی ستاد بزرگداشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان در نشست ستاد بزرگداشت و تشییع رهبر شهید در استان گفت: از طریق این پیام رسانها زمینه اسکان وتغذیه و نیازمندیهای زائران فراهم شده است.
وی افزود: در روزهای یکشنبه ودوشنبه که برنامه اصلی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است، ورود درتهران برای خودروهای شخصی واتوبوس امکان پذیر نیست بنابراین زائران اصفهانی میتوانند در مسیر اتوبان قم – تهران مقابل مرقد حرم مطهر امام خمینی (ره) همجوار با دانشگاه شاهد خودرو خود را در محل بزرگ تعیین شده برای پارکینکهای خودرو پارک کنند.
جانشین و سخنگوی ستاد بزرگداشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان گفت: مترو تهران شبانه روز آماده انتقال زائران به محل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.
استاندار اصفهان در نشست ستاد بزرگداشت و تشییع رهبر شهید استان اصفهان با تأکید بر ضرورت همافزایی تمامی دستگاهها، خواستار اجرای دقیق مصوبات ستاد، آمادگی کامل مجموعههای اجرایی و خدمترسان و هماهنگی مستمر فرمانداران شهرستانها شد تا خدماترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم با بالاترین سطح کیفیت و ایمنی انجام شود.
مهدی جمالی نژاد افزود: اصفهان در آماده باش کامل برای برگزاری باشکوه مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب و خدمت رسانی مطلوب به زائران در این مراسم است.
مسئول کمیته امداد و نجات ستاد بزرگداشت و تشییع رهبر شهید دراستان هم در این نشست گزارشی جامع از اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت بحران، امداد و پشتیبانی ارائه کرد و گفت: تمامی کاروانهای اعزامی از نظر الزامات مدیریت بحران، ایمنی، تأمین برق، آب و سوخت ارزیابی شدهاند و بازدیدهای ایمنی از موکبها و محلهای استقرار نیز در دستور کار قرار دارد.
منصور شیشه فروش افزود: بر اساس این گزارش، برای تسهیل خدماترسانی، سهمیه سوخت جایگاهها و خودروها در ایام برگزاری مراسم افزایش یافته و ۱۰ جایگاه سوخت در مسیر تردد زائران برای خدمترسانی به ناوگان حملونقل، بهویژه اتوبوسها، پیشبینی شده است.
وی گفت: همچنین استان اصفهان با اعزام ۱۵ دستگاه تانکر آبرسانی به تهران و قم، استقرار ۱۰ تیم ایمنی برق و تأمین شش دستگاه دیزل ژنراتور برای برق اضطراری، بخشی از مسئولیت پشتیبانی زیرساختی مراسم را بر عهده گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در بخش امداد و اسکان نیز جمعیت هلال احمر استان اصفهان مسئولیت اردوگاه مستقر در بهشتزهرای تهران را بر عهده دارد؛ اردوگاهی که با نصب ۱۲ هزار و ۵۰۰ چادر و استقرار حدود ۳۰۰ نیروی امدادی، خدمات اسکان اضطراری و امدادی به زائران ارائه خواهد کرد.
منصور شیشه فروش گفت: علاوه بر این، پوشش امدادی مسیرهای اصلی مراسم از میدان آزادی تا محل برگزاری آیین تشییع با استقرار آمبولانسها و نیروهای امدادی انجام میشود و ۲۰۰ نیروی هلال احمر استان نیز برای خدمترسانی به زائران در مشهد مقدس مستقر خواهند شد.
مسئول کمیته امداد و نجات ستاد بزرگداشت و تشییع رهبر شهید دراستان همچنین با اشاره به پیشبینی افزایش دمای هوا و احتمال وقوع گرد و غبار در روزهای آینده، از آمادگی کامل حوزه بهداشت و درمان خبر داد و گفت: بستههای بهداشتی، توصیههای پزشکی و تجهیزات مورد نیاز با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت در اختیار کاروانها قرار خواهد گرفت تا سلامت زائران در طول مسیر و محل استقرار به بهترین شکل تأمین شود.
در این نشست تأکید شد تمامی سناریوهای مدیریت بحران، امدادرسانی، اسکان، خدمات پشتیبانی، ایمنی تجمعات، مدیریت تردد و خروج زائران با مشارکت دستگاههای اجرایی تدوین شده و همه ظرفیتهای استان برای برگزاری باشکوه، منظم و ایمن مراسم بزرگداشت و تشییع رهبر شهید به کار گرفته خواهد شد.
همچنین با برقراری ارتباط برخط با فرمانداران شهرستانهای استان، آخرین وضعیت آمادگی شهرستانها، روند اعزام کاروانها، فعالیت موکبها و هماهنگی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق برنامهها و انسجام کامل میان ستاد استانی و شهرستانها تأکید شد.