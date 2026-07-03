به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر صالحی جانشین و سخنگوی ستاد بزرگداشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان در نشست ستاد بزرگداشت و تشییع رهبر شهید در استان گفت: از طریق این پیام رسان‌ها زمینه اسکان وتغذیه و نیازمندی‌های زائران فراهم شده است.

وی افزود: در روز‌های یکشنبه ودوشنبه که برنامه اصلی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است، ورود درتهران برای خودرو‌های شخصی واتوبوس امکان پذیر نیست بنابراین زائران اصفهانی می‌توانند در مسیر اتوبان قم – تهران مقابل مرقد حرم مطهر امام خمینی (ره) همجوار با دانشگاه شاهد خودرو خود را در محل بزرگ تعیین شده برای پارکینک‌های خودرو پارک کنند.

جانشین و سخنگوی ستاد بزرگداشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان گفت: مترو تهران شبانه روز آماده انتقال زائران به محل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.

استاندار اصفهان در نشست ستاد بزرگداشت و تشییع رهبر شهید استان اصفهان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها، خواستار اجرای دقیق مصوبات ستاد، آمادگی کامل مجموعه‌های اجرایی و خدمت‌رسان و هماهنگی مستمر فرمانداران شهرستان‌ها شد تا خدمات‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم با بالاترین سطح کیفیت و ایمنی انجام شود.

مهدی جمالی نژاد افزود: اصفهان در آماده باش کامل برای برگزاری باشکوه مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب و خدمت رسانی مطلوب به زائران در این مراسم است.

مسئول کمیته امداد و نجات ستاد بزرگداشت و تشییع رهبر شهید دراستان هم در این نشست گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران، امداد و پشتیبانی ارائه کرد و گفت: تمامی کاروان‌های اعزامی از نظر الزامات مدیریت بحران، ایمنی، تأمین برق، آب و سوخت ارزیابی شده‌اند و بازدید‌های ایمنی از موکب‌ها و محل‌های استقرار نیز در دستور کار قرار دارد.

منصور شیشه فروش افزود: بر اساس این گزارش، برای تسهیل خدمات‌رسانی، سهمیه سوخت جایگاه‌ها و خودرو‌ها در ایام برگزاری مراسم افزایش یافته و ۱۰ جایگاه سوخت در مسیر تردد زائران برای خدمت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل، به‌ویژه اتوبوس‌ها، پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همچنین استان اصفهان با اعزام ۱۵ دستگاه تانکر آبرسانی به تهران و قم، استقرار ۱۰ تیم ایمنی برق و تأمین شش دستگاه دیزل ژنراتور برای برق اضطراری، بخشی از مسئولیت پشتیبانی زیرساختی مراسم را بر عهده گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در بخش امداد و اسکان نیز جمعیت هلال احمر استان اصفهان مسئولیت اردوگاه مستقر در بهشت‌زهرای تهران را بر عهده دارد؛ اردوگاهی که با نصب ۱۲ هزار و ۵۰۰ چادر و استقرار حدود ۳۰۰ نیروی امدادی، خدمات اسکان اضطراری و امدادی به زائران ارائه خواهد کرد.

منصور شیشه فروش گفت: علاوه بر این، پوشش امدادی مسیر‌های اصلی مراسم از میدان آزادی تا محل برگزاری آیین تشییع با استقرار آمبولانس‌ها و نیرو‌های امدادی انجام می‌شود و ۲۰۰ نیروی هلال احمر استان نیز برای خدمت‌رسانی به زائران در مشهد مقدس مستقر خواهند شد.

مسئول کمیته امداد و نجات ستاد بزرگداشت و تشییع رهبر شهید دراستان همچنین با اشاره به پیش‌بینی افزایش دمای هوا و احتمال وقوع گرد و غبار در روز‌های آینده، از آمادگی کامل حوزه بهداشت و درمان خبر داد و گفت: بسته‌های بهداشتی، توصیه‌های پزشکی و تجهیزات مورد نیاز با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت در اختیار کاروان‌ها قرار خواهد گرفت تا سلامت زائران در طول مسیر و محل استقرار به بهترین شکل تأمین شود.

در این نشست تأکید شد تمامی سناریو‌های مدیریت بحران، امدادرسانی، اسکان، خدمات پشتیبانی، ایمنی تجمعات، مدیریت تردد و خروج زائران با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و همه ظرفیت‌های استان برای برگزاری باشکوه، منظم و ایمن مراسم بزرگداشت و تشییع رهبر شهید به کار گرفته خواهد شد.

همچنین با برقراری ارتباط برخط با فرمانداران شهرستان‌های استان، آخرین وضعیت آمادگی شهرستان‌ها، روند اعزام کاروان‌ها، فعالیت موکب‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق برنامه‌ها و انسجام کامل میان ستاد استانی و شهرستان‌ها تأکید شد.