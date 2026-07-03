پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان گفت: بدون شک خونخواهیِ رهبر شهید انقلاب جز این نیست که همه مسلمانان را از ظلم و ستم آمریکا و رژیم صهیونسیتی آزاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان که به نمایندگی از آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب به همراهی هیأتی از جنبش امل از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان، با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
محمدباقر قالیباف در این دیدار ضمن تشکر از پیام آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان، گفت: در جریان جنگ لبنان دو بار به بیروت سفر کردم. رهبر شهید ما همواره بر جایگاه و نقش آقای نبیه بری در میان شیعیان لبنان تأکید داشتند و معتقد بودند هر تصمیمی که ایشان با اجماع جامعه شیعی و در چارچوب منافع ملت لبنان اتخاذ کنند، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضایعه عظیم شهادت حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای برای جهان اسلام، گفت: بدون شک خونخواهی از چنین رهبر بزرگی جز این نیست که همه مسلمانان را از ظلم و ستم آمریکا و رژیم صهیونسیتی آزاد کنیم.
آقای قالیباف با اشاره به اینکه در طول جنگ رمضان سه نوبت با آقای نبیه بری گفتوگو کردم، گفت: در تفاهمنامه با آمریکا یکی از مهمترین دغدغهها جبهه مقاومت به ویژه لبنان بود و با اصرار جمهوری اسلامی ایران عباراتی که مربوط به لبنان است در این تفاهمنامه قید شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای این بند منجر به تقویت اساسی لبنان میشود، گفت: همه اعضای جامعه لبنان باید تلاش کنند تا بند مربوط به لبنان که در تفاهمنامه ایران و آمریکا آمده اجرائی شود، زیرا با اجرای این بند میتوان مانع از فتنهانگیزی در لبنان شد.
آقای قالیباف بیان کرد: درس بزرگی که باید از سیره رهبر شهید بگیریم این است که همه ما باید وحدت جامعه اسلامی و شیعیان را حفظ کنیم.
خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان ضمن تقدیم پیام مکتوب آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان به دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: شهادت حضرت آیتالله خامنهای را به شما و ملت ایران تسلیت عرض میکنیم و آمدهایم تا در مجلس ادای احترام به این رهبر بزرگ شرکت کنیم و لازم میدانم صفات نیک رهبر شهید و بزرگ انقلاب اسلامی ایران را بیان کنیم تا آیندگان نیز از ویژگیهای ایشان مطلع شوند.
خلیل حمدان با اشاره به اینکه جنبش امل در سال ۱۹۷۴ با تلاش امام موسی صدر و شهید چمران فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: شهید چمران در آن مقطع به ایرانیان انقلابی آموزش میداد و امام موسی صدر نیز دو روز پیش از سفر خود به لیبی در روزنامه لوموند فرانسه به موضوع انقلاب اسلامی پرداخت؛ در واقع اولین ظهور و بروز شروع انقلاب اسلامی در اروپا به این پیام امام موسی صدر مربوط میشود.
عضو ارشد جنبش امل لبنان در پایان گفت: تعدادی از اعضای لبنانی جنبش امل به همراه شهید چمران در دهلاویه شهید شدند.