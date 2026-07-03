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سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی پویش "عهد میبندم... " را با هدف عهد دوباره دانشجویان سراسر کشور با آرمانها، ارزشها و راه رهبر شهید انقلاب اسلامی و در قالب دلنوشته برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی جهاددانشگاهی، سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی پویش ملی «عهد میبندم...» را با هدف فراهم کردن بستری برای بیان احساسات، دغدغهها و تجدید پیمان دانشجویان با آرمانها، ارزشها و راه رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار میکند.
در این پویش، از دانشجویان سراسر کشور دعوت شده است تا دلنوشتههای خود را با مطلع «عهد میبندم...» نگاشته و به دبیرخانه پویش ارسال کنند.
دلنوشتهها میتوانند روایتگر عشق، وفاداری و پایبندی نسل جوان به ارزشهای انقلاب اسلامی بوده و زمینهای برای ثبت و ماندگاری این احساس و تعهد فراهم آورند.
بر اساس این فراخوان، آخرین مهلت ارسال آثار ۳۱ تیر اعلام شده است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۰۵۵ یا پیامرسان بله به شماره ۰۹۳۰۲۰۵۲۲۹۵ ارسال کنند.