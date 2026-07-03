فعالان حامی حقوق نوجوانان قربانی تجاوز می‌گویند: بی کیفر مانی نوجوانان متجاوز از جمله به همسالان خود موجب افزایش ارتکاب به این جرایم شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ داده‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد کمتر از یک چهارم محکومیت‌های کودکان مربوط به تجاوز جنسی به احکام حبس جرم می‌شود که انتقاد‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است.

به نوشته اسکای نیوز ماه‌هاست اعتراض قربانیان تجاوز نوجوانان و خانواده هایشان علیه صدور احکام ضعیف درباره مجرمان جریان دارد و هیچ یک از دو پسری که امروز به جرم تجاوز به چهار سال حبس محکوم شده‌اند، در ابتدا به حبس محکوم نشده بودند.

سال گذشته از ۸۶ محکومیت نوجوانان ۱۰ تا ۱۷ ساله به جرم تجاوز جنسی، فقط برای ۱۹ نفرشان احکام زندان صادر شد.

گزارش‌های مبتنی بر داده‌های پلیس انگلیس نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱۵ هزار جرم مرتبط با سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان ثبت شده است که ۵۸ درصد آنها تعرض یا تجاوز جنسی بوده است و حدود ۵۲ درصد از مجرمان ۱۰ تا ۱۷ سال سن داشتند.

رایج‌ترین سن مرتکبان به جرایم جنسی، نوجوانان ۱۴ ساله گزارش شده‌اند.