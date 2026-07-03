اعزام اکیپ های جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی به مراسم بدرقه قائد شهید امت اسلامی
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از اعزام اکیپ های جمعیت هلال احمر استان به مراسم بدرقه قائد شهید امت اسلامی خبر داد و گفت: منطقه ۱۹ تهران به جمعیت هلال احمر استان محول شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،جودی گفت: در جهت پوشش امدادی و پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی با آمادگی کامل و با اکیپهای امدادی و امدادگران در خدمت مردم استان و استان تهران در محورهای مواصلاتی هستند.
وی افزود: منطقه ۱۹ تهران به جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی محول شده که نیروهای امدادی ما در حال اعزام به منطقه مورد نظر هستند.