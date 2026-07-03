اعزام اکیپ های جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی به مراسم بدرقه قائد شهید امت اسلامی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از اعزام اکیپ های جمعیت هلال احمر استان به مراسم بدرقه قائد شهید امت اسلامی خبر داد و گفت: منطقه ۱۹ تهران به جمعیت هلال احمر استان محول شده است.