به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان والیبال ایران پس از پایان رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌ها در اورلئان، راهی کلادوو شدند و با اضافه شدن ایلشن داوودی‌پور و نیما باطنی، از امروز تمرینات خود را با ترکیب کامل برای حضور شایسته در هفته سوم مسابقات استارت زدند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در نخستین روز از این اردو، تمرینات خود را در دو نوبت پیگیری کردند. در نوبت صبح، بازیکنان در دو گروه به تمرینات بدنسازی پرداختند و در نوبت عصر نیز تمرینات توپی زیر نظر کادر فنی انجام شد. این اردو که به مدت ۱۲ روز در صربستان پیگیری می‌شود، فرصت مناسبی برای هماهنگی بیشتر و آمادگی برای رقابت‌های سرنوشت‌ساز هفته سوم خواهد بود.

ترکیب ۱۶ نفره تیم ملی والیبال ایران در این اردوی برون‌مرزی به شرح زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور

قطر پاسور: علی حاجی پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، شایان محرابی و نیما باطنی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری (ماسور)، اعضای کادر فنی تیم ملی در این اردوی برون‌مرزی را تشکیل می‌دهند.

هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی سه کشور صربستان، آمریکا و ژاپن برگزار خواهد شد و تیم ایران که در بلگراد مستقر است، به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) خواهد رفت.