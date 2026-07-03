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هماکنون بیش از ۹۰ درصد برداشت گندم در مزارع استان چهارمحال و بختیاری به صورت مکانیزه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از فعالیت ۱۷۰ دستگاه کمباین در فصل برداشت خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۲۰ دستگاه کمباین بومی و ۵۰ دستگاه کمباین مهاجر از سایر استانها هستند.
وی افزود: تمامی کمباینها باید پیش از ورود به مزارع نسبت به دریافت معاینه فنی اقدام کنند تا از نبود ریزش محصول اطمینان حاصل شود.
همچنین کمباینهای مهاجر باید ضدعفونی شوند تا از انتقال احتمالی بیماریها و بذر علفهای هرز به مزارع استان جلوگیری شود.
وی از گندمکاران خواست محصول تولیدی خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند و رسید دریافت کنند تا در سالهای آینده نیز بتوانند از خدمات و حمایتهای دولتی بهرهمند شوند.