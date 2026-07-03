دل‌های عاشق بانوان اصفهانی، این بار با نیت کردن به نام رهبر شهید، گامی در توسعه حرم مطهر سیدالشهدا (ع) برداشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بانوان این دیار، در اقدامی پرشور و احساسی، نام رهبر شهید را بر کاشی‌های طرح توسعه حرم امام حسین (ع) نقش بستند و این هدیه ماندگار را به کربلای معلی ارسال کردند.

این حرکت زیبا در قالب پویش ملی «کاشی حرم؛ هدیه‌ای به رهبر شهیدم» شکل گرفت؛ پویشی که با هدف تکریم مجاهدت‌های رهبر شهید و ارادت او به حضرت سیدالشهدا (ع) آغاز شده است.

از آنجا که آن رهبر فرزانه پس از انقلاب، امکان تشرف به بارگاه ملکوتی اباعبدالله (ع) را نیافت و همواره آرزوی زیارت عتبات را در دل داشت، امروز عاشقانش این نذر را به روح بلندش هدیه کردند.

کاشی‌های تولید شده برای صحن حضرت زینب (س)، با نام مبارک رهبر شهید در پشت آن ها، به یادگار ماندگار خواهد شد.

این گونه است که زنان اصفهانی، با قلمی آغشته به عشق، نام محبوبشان را بر دل کاشی‌ها حک کردند تا در جوار حرم حسینی، برای همیشه بدرخشد.