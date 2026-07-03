به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: امسال ۷۳ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفت که از این میزان ۲۸ هزار هکتار به گندم آبی و ۴۵ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد.

وی متوسط عملکرد گندم آبی در استان را حدود چهار تن و ۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار و گندم دیم نیز بین هزار و ۱۵۰ تا یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار را پیش بینی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: ۱۹ مرکز برای خرید تضمینی گندم در استان پیش‌بینی شده است.