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مراسم ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور‌های جهان بر پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب

صبح امروز جمعه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۴ مراسم ادای احترام فرهیختگان و هیأت‌های دینی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور‌های جهان بر پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب در مصلی تهران آغاز شد و هم اکنون در حال برگزاری است.
عکاس :امیر مهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۰۸:۳۱
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
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برچسب ها: رهبر انقلاب ، تهران
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