صبح امروز جمعه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۴ مراسم ادای احترام فرهیختگان و هیأت‌های دینی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور‌های جهان بر پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب در مصلی تهران آغاز شد و هم اکنون در حال برگزاری است.

عکاس : امیر مهدی حیدر