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دهمین روز از اسفندماه ۱۴۰۴، با اعلام خبر شهادت امام مجاهد، آغاز شد؛ صبحی که خبر فقدانی تمامعیار را به گوش جهان رساند و موجی از شوک و اندوه را در دل میلیونها انسان جاری کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در غریبترین صبح تاریخ، جایی که کلمات برای توصیف عمق فقدان ناتوان بودند و تصاویر نمیتوانستند وسعت این اندوه را به تصویر بکشند، ملتی با حقیقتی تلخ روبرو شد. دهم اسفند، روزی بود که گویی زمان ایستاد تا غم شهادت رهبری که تمام زندگیاش را وقف مجاهدت کرد، در هر گوشه از وطن طنینانداز شود و جای خالی او را به عنوان زخمی عمیق بر پیکره جامعه به جا بگذارد.
(گزارش زهرا ایزدخواه)