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مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در شب ۱۲۴ از اجتماعات سوگوارانه، با برگزاری مراسمی باشکوه، بار دیگر بر پیمان وفاداری و ایستادگی در مسیر رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تجمعات مردمی در شهرستانهای استان تهران، یکصد و بیست و چهارمین شب از اجتماعات سوگوارانه در شهرستان ورامین در فضایی آکنده از اندوه و ارادت برگزار شد.
این تجمعات شبانه که با هدف پاسداشت جایگاه قائد شهید و ابراز همبستگی با اهداف ایشان شکل گرفته است، در شب ۱۲۴-ی خود شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم ورامین بود. شرکتکنندگان در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر تداوم مسیر ولایت و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.