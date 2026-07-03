به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید اسماعیل هاشمی، گفت: هم‌اکنون در استان ۱۷ شهرک صنعتی کشاورزی با مساحت ۶۱۱ هکتار در حال تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌برداری است.

وی افزود: ۵۸ هکتار از اراضی شهرک‌های کشاورزی زیرساخت‌های آنها تکمیل و آماده تحویل به بهره‌برداران است.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: ۴۰۴ هکتار از اراضی در حال مطالعه و طراحی برای احداث زیرساخت‌ها است.