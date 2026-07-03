مردم ولایتمدار شهرستان دماوند در تجمعی گسترده در جوار مسجد حضرت ابوالفضل، ضمن برگزاری مراسم عزاداری دهه دوم محرم، خشم خود را از جنایات رژیم‌های آمریکایی-صهیونیستی ابراز داشته و بر گوش‌به‌فرمان بودن خود از رهبری معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات مردمی در شهرستان دماوند در فضای سوگوارانه دهه دوم ماه محرم، رنگ و بوی سیاسی و ولایت‌مدارانه به خود گرفت. مردم این شهرستان در تجمعی باشکوه در جوار مسجد حضرت ابوالفضل شهرک جهاد دماوند، ضمن گرامیدا داشته مراسم عزاداری، با شعار‌هایی تند، انزجار و خشم خود را از جنایات بی‌سابقه‌ی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی فریاد زدند.

حاضران در این تجمع که با هدف ابراز ارادت به سقا-ی عطشان و تجدید پیمان با اهداف انقلاب اسلامی گرد آمده بودند، در پایان مراسم با شعار‌هایی حماسی، بیعت خود را با مقام معظم رهبری تجدید کرده و بر آمادگی کامل و گوش‌به‌فرمان بودن خود در مسیر ولایت تأکید کردند. این تجمعات نشان‌دهنده پیوند عمیق عزاداری‌های محرمی با دغدغه‌های سیاسی و ولایتی مردم شهرستان دماوند است.