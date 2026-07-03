با هدف کاهش تلفات غیرفنی و شناسایی مصارف غیرمجازبرق ،مانور مهتاب در شهرستان سیرجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر عامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: مانوری که با مشارکت اکیپ‌های عملیاتی، بر کاهش تلفات غیرفنی و شناسایی مصارف غیرمجاز، بهبود بهره‌برداری شبکه و مدیریت مصرف برق متمرکز است

آقای سلیمانی افزود: با اجرای این طرح‌ها ۵ در صد مصرف برق در استان کاهش خواهد داشت و در سال جاری تاکنون خاموشی در برنامه‌های این شرکت نداشتیم و در عین حال انشعابات غیر مجاز هم جمع آوری می‌شوند.

وی گفت: اکیپ‌ها با هدف شناسایی و رفع مشکلات موجود در شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز، کاهش تلفات غیرفنی و بهبود فرآیند‌های بهره‌برداری وارد عمل شدند؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش پایداری و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی خواهد داشت.